Hailey o Bieberovoj ovisnosti: 'Morala sam se ponovno vratiti u prošlost i suočiti s nekim mračnim prostorima'

Manekenka Hailey Bieber otkrila je da joj je bilo teško doke je svom suprugu, pjevaču Justinu Bieberu pomagala da se riješi ovisnosti. To joj je probudilo sjećanja na njenog oca Stephena Baldwina, koji se borio s istim problemom, rekla je u podcastu Victoria's Secret Voices. "Ne samo moj tata, već i puno drugih članova obitelji s njegove strane bori se s različitim stvarima. Moj je tata uvijek bio otvoren po pitanju svoje ovisnosti i to sam uvijek cijenila kod njega. Uvijek sam bila jako, jako bliska s njim. On je bio otvoren u vezi toga zašto je trijezan i zašto je važno da mi ne postanemo ovisni. Također nam je pokazao kako izgleda čovjek ovisan o alkoholu i kako do toga uopće dolazi", ispričala je manekenka. "Morala sam se ponovno vratiti u prošlost i suočiti se s ovisnošću o drogi, opet su tu bili ti neki mračni prostori i vratiti se u njih bilo mi je iznimno teško", dodala je.

Otkrila je i kako je izgledao taj period života s Justinom. "Pitala bih ga kako se nosi s tim. Bilo je trenutaka kad bih se sva unervozila, pitala bih Justina je li mu u redu da to čini. Jer sam znala da je već imao trenutke u životu kad mu to nije bilo u redu i kad je prolazio kroz svoja mračna stanja. Ali on ima dobru samosvijest kada je to u pitanju te je vrlo otvoren u vezi svoje ovisnosti i to je sve što tražim od njega", kazala je.

Inače, pjevač je priznao da je prvi put marihuanu probao s 13 godina, nakon čega je konzumirao i mnoge vrste droga. Objasnio je da mu ej to bio bijeg od stvarnog života i tereta slave. "Kada imate nekoga tako jako mladog, moguće je da ima tu užasnu tjeskobu koja prođe nedijagnosticirana i vi ne znate što zapravo osjećate. Tada se počnete sami liječiti jer se tako osjećate bolje. A to vam samo pomaže da ništa ne osjećate", pojasnila je Hailey. Pjevač je kasnije drastično promijenio svoj životni stil i okrenuo se vjeri.

Dodajmo da se njezin otac borio s ovisnošću o drogama te je pobijedio nakon terorističkih napada 11. rujna, a njezin ujak Daniel Baldwin također se gotovo 20 godina borio s ovisnošću o drogama i se izliječio nakon devet rehabilitacija.

