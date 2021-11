Aleksandar Stanković zaintrigirao najavom reportaže u novoj emisiji

Aleksandar Stanković najavio je kako mu je gošća u idućoj emisiji "Nedjeljom u 2" Dunja Mazzoco Drvar, ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti, a na Facebooku je otkrio kako će u emisiji biti i prilog o umirovljeniku Boži Odaku.

- Znamo da zvuči kao reklama za brzu zaradu, ali čovjek je živ i eno ga radi u polju. USUDITE SE! KRENITE! Božo Odak prošle godine je otišao u mirovinu. Preko oglasnika kupio je zemlju u Donjem Desincu za 25 tisuća kuna (4600 kvadrata) i tvrdi kako danas zarađuje između 80 i 100 tisuća kuna godišnje. Ekološki uzgaja povrće. Živi u Zagrebu kod bolnice Sveti Duh i svaki dan putuje 29 kilometara kako bi obrađivao zemlju.

"Najviše mi se gadi čuti riječ ne isplati se. Jako se isplati. Ja sam u prvoj godini isplatio i zemlju i bunar i kopačicu i sve. Mladim ljudima poručujem, usudite se, krenite! Svi čekamo da država riješi probleme. Mene ne zanima država i poticaji. Na rubovima naših gradova je 100 tisuća hektara neobrađene zemlje. Zemlja vapi da je se obradi."

Božo Odak 10 sati dnevno sam radi na zemljištu, a proizvode mu prodaje sin. Reportažu o njemu snimio je Vlatko Grgurić za Plodove zemlje, a pustit ćemo je u nedjelju u emisiji - napisao je Stanković.

Voditelj je u nedavnom intervjuu za Večernji list govorio o tome kako smišlja najave za svoju emisiju.

- Imam nekog ograničenog dara s riječima. Znam to i od prije. Čak mi je žao što se nisam okušao u PR vodama upravo zbog tog segmenta. Nije me nitko zvao, ali kako sam po fakultetima znao predavati studentima o svojim iskustvima s “Nedjeljom u 2” neki od njih primijetili su da tu s moje strane ima dosta PR-a oko emisije, što je točno. Svašta sam sa svoje strane znao raditi da bih zainteresirao gledatelje za ovo što radim, od potpuno namještenih emisija koje su izgledale incidentne, poput onih u kojima su gostovali Let 3 i Lupino, do plakata kojima sam pozivao goste da mi dođu u emisiju - rekao je voditelj.

