Hailey Bieber otkrila da se borila s PTSP-om nakon moždanog udara: 'Bojala sam se da će se to ponoviti'

Manekenka i supruga popularnog glazbenika Justina Biebera (28), Hailey Bieber (26) 10. ožujka prošle godine za vrijeme doručka doživjela je moždani udar zbog koje je hitno prevezena u bolnicu u Palm Springsu. Nakon pregleda liječnici su otkrili da je imala krvni ugrušak koji je doputovao u njezin mozak kroz rupu u srcu, a zbog toga je mjesec dana nakon podvrgnuta operaciji srca, odnosno postupku postavljanja PFO okludera, a radi se o zahvatu kojim se zatvaraju otvori u srcu koji dovode do moždanih udara u mladih ljudi. Postupak se izvodi kod mladih koji su preboljeli moždani udar bez vidljivih uzroka.

Manekenka je sada priznala kako je zbog svega imala određene simptome posttraumatskog stresnog poremećaja. - Nakon toga sam se borila s tjeskobom. Borila sam se sa simptomima PTSP-a poput straha da će se to možda ponovo dogoditi - ispričala je u podcastu Run-Through with Vogue.

Dodala je da je to definitivno najstrašnija stvar kroz koju je ikada prošla. - Ali mislim da je vedrija strana za mene to što me to navelo da otkrijem da imam rupu u srcu - izjavila je manekenka koja je nakon strašnog iskustva počela više brinuti o svom zdravlju.

Inače, liječnici isprve nisu mogli shvatiti kako je ugrušak doputovao u mozak.

- Kada sam otišla na Sveučilište u Los Angelesu, radili smo dublje testiranje i pronašli su mi PFO - objasnila je u videu, opisujući PFO kao "preklop između desne i lijeve komore srca". - Obično se pri rođenju treba zatvoriti sam od sebe, no moj se nije zatvorio. Otkrili su da imam 'peticu', što je najviša ocjena koju možete imati. Moj je bio prilično velik. Ono što se obično događa je da će srce filtrirati krvni ugrušak u pluća, a pluća će ga apsorbirati jer su tako velika i mogu to podnijeti - ispričala je detalje.

No, u njezinu slučaju krvni ugrušak je pobjegao kroz rupu u srcu i otputovao u mozak te je zato doživjela moždani udar. Hailey je dodala da je zahvalna što su liječnici otkrili što se točno dogodilo te izveli zahvat kojim su zatvorili rupu na srcu.

