Grubnić se javio iz svog luksuznog doma, pažnju privukao jastuk od 5400 i pokrivač od 10 tisuća kuna

Stilist Marko Grubnić obožava visoku modu i često privlači pažnju skupocjenom odjećom i modnim dodacima. No, Marko ne štedi ni kada je u pitanju opremanje doma. Grubnić se javio pratiteljima iz svog luksuzno opremljenog stana u Zagrebu i pohvalio se kako sa svojim psićima pomerancima uživa na slobodan dan i pri tome otkrio dio svog dnevnog boravka.

Marko i njegovi ljubimci sjedili su na kutnoj garnituri na kojoj su stajali i ukrasni jastuk te pokrivač francuskog brenda Hermes koji je sinonim za vrhunski luksuz. To potvrđuje i cijena artikala koja se može pronaći na službenom webshopu brenda. Jastuk kakav ima Grubnić samo u smeđoj nijansi s navlakom od vune i kašmira te hipoalergenim poliesterskim punjenjem stoji oko 5400 kn.

Foto: Hermes webshop

Gotovo dvostruko skuplji je prekrivač u kombinaciji smeđe i bež boje također od vune i kašmira koji stoji nešto više od 10 tisuća kuna.

Foto: Hermes webshop

Grubnić zbog svojih fotografija i priča na društvenim mrežama često dobiva negativne i osuđujuće komentare, ali na njih se ne obazire. – Moje fotografije i moj profil su moje umjetničko djelo čijem sam stilu i estetici vjeran od prvog dana korištenja te mreže. Unatoč raznim prozivkama i “aferama”, to je moja estetika i ja tako vidim svijet. I to je moje pravo. Pri tom nikoga ne ugrožavam s time, nitko ne plaća pretplatu na moj profil, niti plaća porez pa da me ima pravo prozivati – kazao je Grubnić nedavno za Večernji list te naglasio da nije influencer niti živi od Instagrama, stoga ne želi da ga prati netko koga živciraju njegove fotografije. – Mogao sam birati gdje ću živjeti na svijetu, ali ja volim Hrvatsku, tu je moj dom, tu su moji ljudi... jedino što ne volim jest taj mentalitet nekih ljudi koji misle da trebaju živjeti tuđe živote. Često znaju biti nemilosrdni, napadati tako agresivno. Dogodilo mi se to nebrojeno puta i smatrao sam to dijelom svog posla. Ali to nije normalno – kaže.

