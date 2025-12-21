FOTO Evo tko su pobjednici novog 'Supertalenta! Maja Šuput zbog njih ronila suze, a evo i odakle dolaze

Večeras je u Areni Zagreb održano spektakularno finale 12. sezone Supertalenta. Među tri najbolja natjecatelja prema glasovima publike plasirali su se Duo Turkeev & Kids, Armenski dvojac Vardanyan Brothers i pjevač Mario Šušinjak. Pobjedu su odnijeli Duo Turkeev & Kids.

Ova simpatična obitelj podrijetlom iz Ukrajine posljednji je izvela svoj nastup na velebnoj pozornici Arene Zagreb. Uoči njihovog nastupa voditelji su pozvali cijelu dvoranu da rukama napravi oblik srca. Njihova izvedba nije ostavila ravnodušnim žiri. "Ovo je bilo toliko senzacionalno, snažno, emotivno… Bez riječi sam!", izjavila je Maja Šuput. Martina Tomčić je njihov nastup nazvala "savršenim", dok je Davor Bilman zaključio kako je točka toliko dobra da je nijedan komentar ne može opisati, ističući opasnost koja se krije iza dirljive obiteljske priče.

Iza imena Duo Turkeev stoje Julia i Dmytro Turkeev, ukrajinski cirkuski umjetnici s njemačkom adresom i bogatim međunarodnim iskustvom. Njihova impresivna biografija uključuje devet godina rada s prestižnim Cirque du Soleil, što potvrđuje njihovu pripadnost svjetskom vrhu. U svoje nastupe često uključuju i kćeri, Renatu i Lily, nastupajući kao "Duo Turkeev & Kids". Hrvatski Supertalent samo je jedna u nizu pozornica koje su pokorili. Duo Turkeev su veterani "Got Talent" formata, a već su pobijedili u Španjolskoj 2021. godine. Nastupali su i u Francuskoj, Italiji i SAD-u, često osvajajući zlatne gumbe.

Podsjetimo, obitelj smo upoznali u trećoj epizodi 12. sezone Supertalenta. Za kraj emisije stiglo je veliko iznenađenje – obiteljski nastup Duo Turkeev & Kids, u kojem su zajedno nastupili mama, tata i njihova djeca, među kojima je bila i djevojčica Liliya. Ova zračna akrobatska obitelj izvela je predivnu i emotivnu točku koja je prikazala njihovu obiteljsku priču kroz pokret i akrobaciju. „Sretni smo što možemo raditi s našom djecom. Kao da plivamo s njima – ne gledamo to kao posao, jednostavno u tome uživamo. Ovo nam je uspomena za cijeli život“, rekli su roditelji prije nastupa. Njihove akrobacije u zraku oduzele su dah publici, a Maja nije mogla sakriti suze: „Iskreno, izgledalo je kao bajka. Mislim da se svi ovdje slažemo da vas definitivno želimo ponovno vidjeti.“ Zatim je pritisnula zlatni gumb, poslavši cijelu obitelj ravno u polufinale. „Samo želimo reći hvala Hrvatskoj, jer nam ovo jako znači. Ova uspomena ostat će s nama cijeli život,“ rekao je za kraj tata Turkeev, dirnut do suza.