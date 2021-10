Grubnić: 'Želja mi je da postanem otac i radim na tome, ali ne u Hrvatskoj. Ovdje nemam hrabrosti ni volje'

Nakon višegodišnje medijske pauze stilist Marko Grubnić (38) ponovno je pred kamerama. Početkom listopada počela se emitirati nova rubrika emisije In Magazin “Ekstremni makeover” u kojoj gledatelji imaju priliku pratiti odabrane kandidate kroz njihove transformacije, od trenutka kada dobiju poziv pa sve do rezultata. – Televizija je moja velika ljubav. U showu “Ples sa zvijezdama” shvatio sam da je adrenalin koji se u meni pojavljuje prilikom pogleda na čuvenu “crvenu lampicu” nešto što me čini potpunim i sretnim – priznaje stilist i dodaje da je dugo bježao od TV angažmana, no ipak, shvatio je da mu se sviđa kad ga gledatelji vide u pravom svjetlu i shvate da on nije samo lijepa slika na Instagramu. Do novog projekta došlo je, kaže, sasvim slučajno.

Foto: Nova TV

– Pojavio sam se u 2-3 emisije kao gost u prošloj sezoni makeovera u In Magazinu, a urednicima i programu se svidjelo to moje gostovanje, ali i ideje i sugestije kako projekt unaprijediti te kako cijelu priču zaokružiti – priča nam o počecima projekta i naglašava da ovo nije emisija o njemu, već o ljudima kojima pomažu da svoj život ponovno žive punim plućima. – Ja sam ovdje samo netko tko je uz njih na tom putu, karika koja ih spaja s doktorima, stomatolozima i ostalim suradnicima, ja sam taj koji je uz njih kada im je teško i bolno pri čemu se trudim svim srcem pružiti im podršku – priznaje. Makeover kroz koji kandidati prolaze uključuje različite estetske zahvate i beauty tretmane, a njemu kao voditelju rubrike oni povjeravaju svoje traume i priče zbog kojih su se odlučili potražiti pomoć. – Nerijetko su me pred kamerama znale preplaviti emocije i došle bi mi suze na oči. Jer veliki su to ljudi, beskrajno hrabri u svojoj nemoći i boli, često dovedeni pred zid života i društva. Beskrajno sam ponosan na njih jer nije lako doći u studio i ispričati svoju bolnu životnu priču – pojašnjava i priznaje nam da se u svom “izoliranom svijetu” ne susreće često sa sličnim pričama, zbog čega mu je ovaj projekt utoliko draži. Grubnić ne bježi od svoje emotivne strane iako je uvijek smatrao da ljudskim emocijama nije mjesto u showbizu.

Foto: Nova TV

– Život me po tko zna koji put demantirao. Ljudi vole kad pokažem emocije, vidim to i na svom Instagramu jer to je jedina platforma na kojoj komuniciram s ljudima koji me prate. No oprezan sam kad je riječ o društvenim mrežama, jer svakakvih ljudi ima tamo, neki koriste upravo emocije kako bi nekoga prevarili, a to stvara kontraefekt u meni, to me strašno ljuti i ne mogu shvatiti takve ljude... - iskreno će stilist koji zbog svojih fotografija i priča na društvenim mrežama često dobiva negativne i osuđujuće komentare. – Moje fotografije i moj profil su moje umjetničko djelo čijem sam stilu i estetici vjeran od prvog dana korištenja te mreže. Unatoč raznim prozivkama i “aferama”, to je moja estetika i ja tako vidim svijet. I to je moje pravo. Pri tom nikoga ne ugrožavam s time, nitko ne plaća pretplatu na moj profil, niti plaća porez pa da me ima pravo prozivati – kaže Grubnić koji naglašava da nije influencer niti živi od Instagrama, stoga ne želi da ga prati netko koga živciraju njegove fotografije. – Mogao sam birati gdje ću živjeti na svijetu, ali ja volim Hrvatsku, tu je moj dom, tu su moji ljudi... jedino što ne volim jest taj mentalitet nekih ljudi koji misle da trebaju živjeti tuđe živote. Često znaju biti nemilosrdni, napadati tako agresivno. Dogodilo mi se to nebrojeno puta i smatrao sam to dijelom svog posla. Ali to nije normalno – kaže.

Foto: Instagram/Screenshot

Godinama je povezan s Novom TV, sudjeluje u projektu “Supertalent” i “Tvoje lice zvuči poznato” kao stilist Maji Šuput, Nives Celzijus, Indiri Levak. Kaže da mu je neizmjerno drago kada čuje da neki gledatelji ne mogu dočekati nove emisije samo kako bi vidjeli što Maja ima na sebi. Iako ponekad dobije kritike na svoj rad, svjestan je činjenice da ne može zadovoljiti baš svakoga, stoga se na ružne komentare ne osvrće. – Tko radi, taj i griješi, ja sam svjestan toga. Uvijek će se naći netko kome se nešto ne sviđa, ali ljudi danas često miješaju slobodu govora i govor mržnje, a to nije moj nivo – odgovara. S Majom Šuput je inače toliko povezan da su praktički obitelj. – Pamtim da smo se samo jednom u životu porječkali, i to na snimanju jednog njezinog spota. Ja sam se borio za nju i za stvari koje su bile dogovorene za spot, a nisu bile odrađene prema dogovoru. Ustao sam glasno braneći njezine interese, do te mjere da smo se na kraju ona i ja porječkali jer je ona pokušavala smiriti situaciju i odraditi posao po principu što je – tu je, pokušala se prilagoditi novonastaloj situaciji, a ja sam, kao vječni borac za pravdu (koja ne postoji) ustrajao na tome da to nije fer, da ona zaslužuje dogovoreno i ništa manje od toga – prisjeća se stilist koji je posebno emotivan kada je riječ o Majinu sinu, malenom Bloomu. – Maja je toliko dobra mama da je čak i mene koji je poznam u dušu iznenadila. Znao sam da će biti dobra, ali da će biti ovoliko opuštena, prirodna, spontana i toliko zaljubljena u svog Blooma, to zaista nisam očekivao – otkriva.

Inače, ne krije kako je i njemu velika želja jednog dana postati otac, no zbog raznih okolnosti, to je u Hrvatskoj preteško. – Moja najveća želja u životu jest da postanem tata, vjerujem da će tada moj život dobiti potpuni smisao. U Hrvatskoj je koliko sam čuo to zaista težak i poseban proces za koji ja osobno nemam ni hrabrosti ni volje... – iskreno nam priča stilist, no dodaje da će svakako učiniti sve da se to dogodi i otkriva da radi na tome. – Ali ne u Hrvatskoj... Živimo u 21 stoljeću, cijeli svijet nam je na dlanu i apsolutno je sve moguće, a kada netko nešto jako želi, nađe i način – kaže Grubnić kojemu je prošlo ljeto bilo jedno od najljepših. Naime, u lipnju se zaručio, a svoju sreću nije mogao sakriti stoga je prekrasne fotografije podijelio s pratiteljima. Međutim, kaže da je vijest u javnost izašla protiv njegove volje.

Foto: Hrvatski hrvački savez

– Prošle godine gradom je kružila privatna snimka nekih pijanaca koji su sebi bili bitni jer su neovlašteno nakon mojih zaruka ušli u prostor u kojem sam se zaručio i sve to snimali i slali prijateljima. Smatram to povredom svoje intime. Jedino ja odlučujem kada ću i kako predstaviti stvari vezane za svoj život. Ako uopće to želim – priča nam. Tada je shvatio i sebi obećao jednu stvar, a to je da se više nikada neće tako osjećati pa ono što mu je važno ne želi obavljati u Hrvatskoj kako znatiželjnima ne bi dao priliku da mu upropaste velike stvari. Nakon toga je ipak objavio zaruke, ali ga je iskustvo naučilo da za vjenčanje ne želi takav pritisak javnosti, stoga detalje o tom velikom danu ipak više ne želi otkrivati. – Bilo mi je dosta sa zarukama. Uostalom, tko kaže da ja već nisam oženjen muškarac?!? – zaključio je razgovor zagonetno.

