Gospodin Savršeni izrekao je sudbonosno da i rasplakao se na svom vjenčanju

Već smo odlučili koju ćemo glazbu. Ariana ima glazbenu obitelj pa će oni svirati na klaviru i violini. Imat ćemo DJ-a. Bit će to više dnevna svadba, neće trajati do jutra. Odvijat će se preko dana i završiti do ponoći. Bit će intimno, najslađe - najavio je prije mjesec dana Mijo Matić kako će izgledati njegovo vjenčanje s influencericom i flautisticom Arianom Piknjač. Najavljeno se i ostvarilo jučer kada je Mijo, kojeg je publika upoznala u RTL-ovom showu "Gospodin Savršeni", u romantičnom ambijentu restorana Botanist u Zagrebu, razmijenio bračne zavjete s djevojkom Arianom.

Podijelili su nekoliko fotografija i Instagram storyja i pokazala kakva je atmosfera vladala na svadbenoj zabavi, a Arijana je objavila i najemotivniji trenutak s vjenčanja. Naime, Mijo se rasplakao dok je gledao kako Arianu otac dovodi pred oltar.

- Jaooo....Srcu sam svom dao obećanje puno, punooo prije. Ali da će me ovako čopiti i izvoziti - napisao je Mijo uz kratki video snimljen u trenutku kada Arijanu otac dovodi do Mije.

VEZANI ČLANCI

Nakon vjenčanja neće imati medeni mjesec jer Arijana ima turneju u Kini koja traje nekoliko tjedana. - Nama je stvarno lijepo zajedno da nam ni ne treba bijeg od nečega, da nam treba medeni mjesec da se maknemo. Jako nam je lijepo i nemamo klasične norme - rekao je Mijo nedavno. Njihova romansa je počela prije dvije godine kada su razmijenili nekoliko poruka, ni ne sluteći u kojem smjeru će se nastaviti njihov odnos.

- Krajem rujna 2021. razmijenili smo nekoliko šaljivih poruka i filozofirali na duhovit način o životu, ljubavi i treningu. Uživo smo se upoznali 25. listopada Jako mi se svidio način na koji komuniciramo i kako razmišlja. Uživo je to sve bilo puno bolje od očekivanog - rekao bih iznenađujuće dobro. Ne možeš vjerovati. Različiti, a opet isti. Humor nam je super, kao i ljubavni jezik. Šalili bi se i govorili jedan drugome: "Ti si duša moje duše" i smijali se kako smišljamo i pokušavamo izraziti ovo što nam se događa. Kao da se znamo cijeli život, a ne da smo proveli nekoliko dana zajedno. To je bio naš početak ukratko - prisjetio se jednom prilikom Mijo kako je izgledao početak njihove veze.

VIDEO Zgodni hrvatski chef otkrio pikanterije iz svojeg života i otkrio kako se nosi s obožavateljicama