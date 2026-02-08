Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 100
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
presretan je

FOTO Komentari ne staju! Marko Grubnić se pohvalio novim članom obitelji: 'Dugo smo te čekali i sanjali'

Foto: Instagram
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
08.02.2026.
u 16:00

Podijelio je seriju fotografija preslatkog štenca pomeranca, otkrivši da je njegova obitelj postala bogatija za još jednog člana. Maleni psić, koji izgleda poput plišanog medvjedića, dobio je ime Harper, a Grubnić nije krio koliko mu se veselio

Poznati stilist i influencer Marko Grubnić, čiji Instagram profil redovito oduševljava prizorima luksuznog života i besprijekornih modnih kombinacija, ovoga puta raznježio je svoje pratitelje objavom koja prikazuje njegovu nježniju stranu. Podijelio je seriju fotografija preslatkog štenca pomeranca, otkrivši da je njegova obitelj postala bogatija za još jednog člana. Maleni psić, koji izgleda poput plišanog medvjedića, dobio je ime Harper, a Grubnić nije krio koliko mu se veselio.

"Najnoviji član naše obitelji, Harper. Dugo smo te čekali i sanjali. Dobrodošao kući, naš mali medo. Već si tako duboko voljen, a mi ti obećajemo da ćemo te štititi, brinuti o tebi, maziti te i voljeti više nego što riječi mogu izraziti, do kraja naših života", napisao je emotivni Grubnić uz objavu koja je u kratkom roku prikupila brojne lajkove i komentare. Na jednoj od fotografija vidi se kako se Harper pridružio i Grubnićevim drugim psima, koji su ga, čini se, radosno prihvatili.

Objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Grubnićevi pratitelji, naviknuti na njegove modne i putopisne objave, bili su dirnuti ovim obiteljskim trenutkom. Komentari su se nizali jedan za drugim, a svi su bili složni u jednome: Harper je neodoljiv. "Kakvi slatkiši", "Koja slatkoća", "Presladak", samo su neke od poruka koje su preplavile objavu. Jedna pratiteljica duhovito je komentirala: "Ma daj, što si takav, nemoj to raditi. Dovodiš me u napast da i ja uzmem tako jednog malog medvjedića". Očito je da je stilist ovom objavom raznježio srca mnogih i pokazao da su, uz visoku modu, psići njegova velika ljubav.

Ovaj potez savršeno se uklapa u Grubnićev životni stil, gdje je estetika prisutna u svakom detalju, pa tako i u izboru kućnih ljubimaca koji se često pojavljuju na njegovom profilu. Kao dugogodišnji stilist nekih od najvećih hrvatskih zvijezda, poput Maje Šuput, Grubnić je navikao biti okružen lijepim stvarima, a dolazak Harpera zasigurno će unijeti novu dozu radosti u njegov pomno uređen dom.

FOTO Kakav luksuz! Marko Grubnić sa Chanel torbicom i kaputom od leoparda proslavio rođendan
1/21

Iako je Grubnićeva 2025. godina bila ispunjena brojnim poslovnim angažmanima, od rada na televizijskim projektima poput "Plesa sa zvijezdama" do biranja odvažnih modnih izdanja za Maju Šuput, uvijek pronalazi vremena za privatni život. Često dijeli trenutke s majkom Brankom, ali i sa sinom Maje Šuput, malenim Bloomom, s kojim ponekad ima i usklađene modne kombinacije. Dolazak novog ljubimca predstavlja slatko ispunjenje dugogodišnje želje i pokazuje da, unatoč glamuroznoj karijeri, najviše cijeni toplinu doma i obiteljsku sreću.
Ključne riječi
luksuz pas stilist modni mačak Marko Grubnić showbiz

Komentara 15

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
16:51 08.02.2026.

Iz naslova sam pomislio da je Grubnić rodio

KI
Kiki22
16:23 08.02.2026.

Gdje je tata Momčilo?

ME
MehutoGonzales
16:12 08.02.2026.

To nije dijete da je član obitelji. To je PAS. Kućni ljubimac.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

3
OTAC JOJ JE SRBIN

Bila je svjetska zvijezda prije 20 godina, udala se za milijunaša: Cenzurirali su je u emisiji koja slavi slobodu govora

Holly je inače kći glazbenika Rajka Vukadinovića koji je kasnije promijenio ime u Ryko Valance i Rachel Stevens. Rajko i Rachel preselili su se zajedno u Australiju, gdje se onda rodila Holly.  - Otac mi je Srbin, majka Britanka, a ja sam od svega po malo. Mama je govorila da sam zapravo građanin svijeta jer sam od svega pokupila -   kazala je Holly jednom prilikom

David Jason and Nicholas Lyndhurst in Miami
TEŠKI DANI

Što danas radi i kako izgleda Rodney iz serije 'Mućke'? Smrt 18-godišnjeg sina duboko ga je potresla

Nakon desetljeća na britanskoj sceni, Lyndhurst je 2023. prihvatio ulogu u novoj verziji legendarnog američkog sitcoma "Frasier". Utjelovio je profesora Alana Cornwalla, Frasierovog starog prijatelja s fakulteta, a njegova je izvedba naišla na pohvale i publike i kritike. Iako je serija završila nakon dvije sezone, Lyndhurst je ostavio snažan dojam, no holivudski sjaj nije ga promijenio

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!