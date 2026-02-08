FOTO Komentari ne staju! Marko Grubnić se pohvalio novim članom obitelji: 'Dugo smo te čekali i sanjali'

Poznati stilist i influencer Marko Grubnić, čiji Instagram profil redovito oduševljava prizorima luksuznog života i besprijekornih modnih kombinacija, ovoga puta raznježio je svoje pratitelje objavom koja prikazuje njegovu nježniju stranu. Podijelio je seriju fotografija preslatkog štenca pomeranca, otkrivši da je njegova obitelj postala bogatija za još jednog člana. Maleni psić, koji izgleda poput plišanog medvjedića, dobio je ime Harper, a Grubnić nije krio koliko mu se veselio.

"Najnoviji član naše obitelji, Harper. Dugo smo te čekali i sanjali. Dobrodošao kući, naš mali medo. Već si tako duboko voljen, a mi ti obećajemo da ćemo te štititi, brinuti o tebi, maziti te i voljeti više nego što riječi mogu izraziti, do kraja naših života", napisao je emotivni Grubnić uz objavu koja je u kratkom roku prikupila brojne lajkove i komentare. Na jednoj od fotografija vidi se kako se Harper pridružio i Grubnićevim drugim psima, koji su ga, čini se, radosno prihvatili.

Objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Grubnićevi pratitelji, naviknuti na njegove modne i putopisne objave, bili su dirnuti ovim obiteljskim trenutkom. Komentari su se nizali jedan za drugim, a svi su bili složni u jednome: Harper je neodoljiv. "Kakvi slatkiši", "Koja slatkoća", "Presladak", samo su neke od poruka koje su preplavile objavu. Jedna pratiteljica duhovito je komentirala: "Ma daj, što si takav, nemoj to raditi. Dovodiš me u napast da i ja uzmem tako jednog malog medvjedića". Očito je da je stilist ovom objavom raznježio srca mnogih i pokazao da su, uz visoku modu, psići njegova velika ljubav.

Ovaj potez savršeno se uklapa u Grubnićev životni stil, gdje je estetika prisutna u svakom detalju, pa tako i u izboru kućnih ljubimaca koji se često pojavljuju na njegovom profilu. Kao dugogodišnji stilist nekih od najvećih hrvatskih zvijezda, poput Maje Šuput, Grubnić je navikao biti okružen lijepim stvarima, a dolazak Harpera zasigurno će unijeti novu dozu radosti u njegov pomno uređen dom.

Iako je Grubnićeva 2025. godina bila ispunjena brojnim poslovnim angažmanima, od rada na televizijskim projektima poput "Plesa sa zvijezdama" do biranja odvažnih modnih izdanja za Maju Šuput, uvijek pronalazi vremena za privatni život. Često dijeli trenutke s majkom Brankom, ali i sa sinom Maje Šuput, malenim Bloomom, s kojim ponekad ima i usklađene modne kombinacije. Dolazak novog ljubimca predstavlja slatko ispunjenje dugogodišnje želje i pokazuje da, unatoč glamuroznoj karijeri, najviše cijeni toplinu doma i obiteljsku sreću.