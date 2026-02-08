Naši Portali
BIVŠA KANDIDATKINJA

Sanja iz 'Ljubav je na selu' otkrila jesu li ona i Robert napokon u vezi

Foto: RTL
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
08.02.2026.
u 21:30

Unatoč simpatijama, Robert je nije odabrao za romantično putovanje, a Sanja je pojasnila kakav je njihov odnos danas

Osamnaesta sezona popularnog reality showa "Ljubav je na selu" obilovala je neočekivanim obratima, a Sanja se istaknula kao jedna od najupečatljivijih sudionica. Njezina iskrenost i nepredvidiv put kroz emisiju držali su publiku u neizvjesnosti sve do samog finala, kada je farmer Robert javno priznao svoju veliku pogrešku. Sanjin ulazak u show inicirale su njezine kćeri, želeći majci pružiti priliku za novu ljubavnu sreću.

Iako je prvotno pokušala osvojiti Josipa Ercegovića iz Bilica, on je nije poveo na svoje imanje, no sudbina joj je ubrzo otvorila nova vrata. Sanja je naknadno stigla na Robertovu farmu, što je njega oduševilo jer mu je zapela za oko još na samom početku. Unatoč simpatijama, Robert je nije odabrao za romantično putovanje, a Sanja je za RTL.hr pojasnila kakav je njihov odnos danas. "Svakodnevno se čujemo, često videopozivima. Dosta sam udaljena od njega, živim na sjeveru Njemačke, ali planiram ga iznenaditi za rođendan koji je 22. veljače. Još uvijek smo prijatelji jer se nismo još niti mogli upoznati kako treba. Trebam uhvatiti vremena da odletim tamo. Imam kratke vremenske pauze, svega nekoliko dana, a s obzirom na to da sam prodala svoje biznis s ugostiteljstvom, sada sam u planovima za novi posao. Bilo kako bilo, veselimo se našem susretu", rekla je Sanja. Sudjelovanje u emisiji donijelo joj je prepoznatljivost, ali i nove poslovne te ljubavne ponude.

"Porasla je popularnost. Iako je meni to sve normalno jer sam bila puno prije po časopisima, snimala sam intervjue zbog svojeg posla, a u mlađim godinama sam bila misica. No, dobila sam i nove udvarače. Ima dobrih kandidata, to se odmah po komunikaciji, s jednim sam ušla u razne poslovne ideje. Pozvao me i da dođem kod njega u Opatiju, ali nemam vremena", rekla je. Ipak, Robert joj je i dalje u prvom planu. "Nekako drugačije komunicira, opušten je, malo je sramežljiv, voli ignorirati ako mu se nešto ne sviđa. Moram ga malo potaknuti. Može se s njime sve lako dogovoriti, ne smije čovjek biti napastan", naglasila je. Osim s njim, Sanja održava odnose i s ostalim kandidatkinjama. "S puno djevojaka sam u kontaktu. Bila sam sa Slađom u Beogradu, cijeli dan smo tulumarile po kafićima, čujem se sa Ksenijom, Mimi, Dankom. Planiramo zajednička druženja", zaključila je.

Naša glumica o teškoj godini iza sebe: 'Nitko ništa nije znao dok god to nije izišlo'
Ključne riječi
reality show TV televizija RTL Ljubav je na selu showbiz

