Prepoznajete li je? Djevojčica na fotografiji danas je jedna od naših najvećih zvijezda

Na fotografiji koja je ovih dana osvanula na Facebooku Radio Istre, za malim improviziranim studijskim stolom sjedi djevojčica s velikim slušalicama na ušima, ozbiljna, ali spremna na razgovor uživo u eteru. U pitanju je Franka Batelić, tada još lokalna istarska glazbena nada koja je tek sanjala velike pozornice, a danas jedna od najtraženijih domaćih pop pjevačica. Objavom su iz Radio Istre pozvali slušatelje da pokušaju prepoznati djevojčicu na slici – mnogi su se odmah prisjetili ranih nastupa talentirane Labinjanke i komentirali kako je “mikrofon očito bio njezina sudbina”.

Fotografija je snimljena na jednom od ranih nastupa na kojima je Franka, kao djevojčica iz Labina, gostovala na Radio Istri povodom lokalnih manifestacija. U haljinici s motivima britanske zastave i sa slušalicama već tada djeluje kao netko tko se pred mikrofonom osjeća potpuno domaće, a kratki razgovor u programu bio je jedna od prvih prigoda da svoj glas pokaže široj istarskoj publici. U komentarima ispod objave mnogi su istaknuli kako je “bilo jasno da će od nje nešto biti”, podsjećajući se na nastupe na Dan grada Labina i druga lokalna događanja na kojima je redovito pjevala.

Franka se glazbom počela baviti još u ranom djetinjstvu, upisavši osnovnu glazbenu školu za klavir, čime je postavila čvrste temelje za kasniju karijeru. Odrastala je u Rapcu i Labinu, okružena glazbom i lokalnim festivalima, pa ne čudi da su lokalne radio postaje, poput Radio Istre, rado ugošćavale “miću istarsku pjevačicu” koja je već tada plijenila pažnju sigurnim nastupom i jakim vokalom. Prekretnica stiže 2007., kada se kao tinejdžerica prijavljuje na tadašnji talent-show “Showtime” i u finalu osvaja prvo mjesto s pjesmom “Ovaj dan”. Pobjeda joj donosi diskografski ugovor s Hit Recordsom i prvi službeni singl, čime dječje gostovanje u eteru prerasta u ozbiljan početak profesionalne karijere.

Već 2008. godine osvaja publiku pjesmom “Ruža u kamenu”, za koju na Hrvatskom radijskom festivalu dobiva nagradu publike, a ista skladba pobjeđuje i na međunarodnom OGAE Song Contestu. Uslijedile su “Pjesma za kraj”, koja na Dori 2009. osvaja treće mjesto po glasovima publike i postaje jedan od najvećih domaćih hitova te “Možda volim te”, s kojom osvaja svoj prvi broj jedan na nacionalnoj top-listi HR Top 20. U međuvremenu je dodatno brusila znanje na prestižnom Berklee College of Music u Bostonu, gdje je provela više semestara i susrela se s vrhunskim glazbenim profesionalcima, što je snažno utjecalo na njezin autorski i izvođački razvoj. Šira publika upoznala ju je i kroz zabavnu emisiju “Ples sa zvijezdama”, u kojoj je osvojila četvrtu sezonu, potvrdivši da joj scenski nastup i koreografija dolaze jednako prirodno kao i pjevanje.

Nakon kraće pauze vratila se na scenu singlom “S tobom”, kojim je 2017. obilježila novu fazu karijere i učvrstila status jedne od vodećih pop izvođačica mlađe generacije. Uslijedili su hitovi poput “Plan B” i niza drugih pjesama koje redovito završavaju na vrhovima radijskih top-lista i digitalnih trendinga. Franka je 2018. predstavljala Hrvatsku na Eurosongu u Lisabonu, čime je dodatno potvrdila svoj međunarodni potencijal i izgradila prepoznatljiv brend modernog domaćeg popa. Danas živi i radi u Zagrebu, a uz glazbu vodi i obiteljski život uz supruga Vedrana Ćorluku, sina Viktora i kćer Gretu, te se često u medijima ističe kao primjer uspješne, ali prizemne zvijezde koja nije zaboravila istarske korijene.