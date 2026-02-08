Naši Portali
BIVŠA KANDIDATKINJA

Nada iz 'Ljubav je na selu' iznenadila je sve, otkrila je da je izgubila svaki kontakt sa Željkom: 'Sad je i to prestalo'

VL
Autor
Vecernji.hr
08.02.2026.
u 17:00

Ni s kim iz showa 'Ljubav je na selu' više nisam u kontaktu. Nakon showa sam se čula s kolegicama, ali sad je i to prestalo. Nismo si ni blizu i taj se kontakt zapustio", rekla je Nada

Nada je progovorila o tome čuje li se još uvijek sa Željkom i drugim kandidatkinjama iz 'Ljubav je na selu'. "Ni s kim iz showa 'Ljubav je na selu' više nisam u kontaktu. Nakon showa sam se čula s kolegicama, ali sad je i to prestalo. Nismo si ni blizu i taj se kontakt zapustio", rekla je Nada za RTL.hr.

Nada je u showu "Ljubav je na selu" otvoreno progovorila o svojim prvim dojmovima o Željku, ne skrivajući da ju je osvojio već pri prvom susretu. Kako ističe, presudni su bili njegovo ponašanje i karakter, koje opisuje kao rijetko viđenu kombinaciju uglađenosti i pristupačnosti. Posebno ju je iznenadila njegova galantnost i džentlmenski odnos, osobine za koje smatra da se danas sve rjeđe susreću. Prema Nadinim riječima, Željkova otvorenost i lakoća u komunikaciji rezultat su bogatog životnog iskustva, ali i dugogodišnjeg bavljenja glazbom. Upravo mu je taj poziv omogućio da upozna različite ljude i razvije sposobnost povezivanja s okolinom. Njegova šarmantnost i sposobnost stvaranja ugodne atmosfere ostavile su na nju snažan dojam.

Ipak, kako navodi, s vremenom je upoznala i drugu stranu njegove osobnosti. Nada priznaje da, poput svake osobe, i Željko ima svoje mane, koje su postale vidljive tek nakon dubljeg upoznavanja. Iskreno je progovorila o tome kako bi te osobine mogle utjecati na njihov odnos izvan očiju javnosti, a sada nakon finala showa i romantičih putovanja kandidata Nada je otkrila kakav je njezin odnos sa Željkom i ima li tu prostora za napredak.

"Čujemo se ponekad tek toliko da provjerimo kako smo i što radimo, ali ništa više od toga. Nismo za vezu. Nismo u mogućnosti biti u vezi, svatko ima svoje obveze i to je to", rekla je Nada za RTL ranije. Objasnila je i kako se između njih nije stvorila takva povezanost koja bi vodila ozbiljnoj vezi, ali zato će joj njihovo poznanstvo i druženje tijekom RTL-ovog showa zauvijek ostati u lijepom sjećanju. "Upoznali smo se i to će sve biti jedna lijepa uspomena. On nije čovjek s kojim bih željela nešto ozbiljnije. Njegov karakter nije za mene, previše smo različiti, ali sve će mi to ostati u lijepom sjećanju", zaključila je Nada. 

Ključne riječi
RTL TV televizija Ljubav je na selu showbiz

