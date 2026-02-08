Knjaz i ekipa serviraju pršut i kulen, grah, ribu, jaja, kruh, sladoled te jedan prehrambeni proizvod iznimnoga životopisa

Hrvatska radiotelevizija (HRT) od ponedjeljka, 16. Veljače, na Prvome programu Hrvatske televizije (HRT – HTV1) s početkom u 20:15 sati prikazuje drugu sezonu zabavno-edukativnog serijala od sedam epizoda Roberta Knjaza „Znamo li što jedemo 2". Vašu glad za poučnim i zabavnim sadržajem utažit ćemo drugom sezonom ručno rađenoga serijala „Znamo li što jedemo 2“.

U novim vam epizodama Knjaz i ekipa serviraju pršut i kulen, grah, ribu, jaja, kruh, sladoled te prehrambeni proizvod iznimnoga životopisa - pivo. Autor i gurman Robert Knjaz posjetio je mnoge europske i svjetske gastronomske prijestolnice kako bi, osim kilograma, dobio zapanjujuća saznanja o nastanku ovih jela, njihovu usponu do zvjezdanoga statusa u različitim kulturama i o njihovu putu do vaših tanjura.

Tako će gledatelji Hrvatske radiotelevizije imati priliku upoznati posljednju redovnicu koja proizvodi samostansko pivo, britanskoga umjetnika koji od hrane izrađuje portrete slavnih osoba te čovjeka koji je cijeli život posvetio grahu. Otkrijte kako napraviti pivo od tosta, saznajte kakav je to sladoled od majčina mlijeka te je li jaje heroj ili zločinac? S vama dijelimo i male tajne pripreme ovih jela u različitim zemljama i kućnim uvjetima. Epizode su začinjene brojnim zanimljivostima i maštovitim kulinarskim izumima, a apetit vam dižu majstori domaće i svjetske gastronomije. Zabavno, poučno, ukusno!

Malo se koji prehrambeni proizvod može pohvaliti životopisom kakav ima - pivo! U prvoj epizodi saznajte zašto je ovo piće nekada služilo kao lijek i kako je spasilo srednji vijek. Točimo vam punu kriglu pivskih zanimljivosti i maštovitih pivskih izuma iz Londona, Münchena i Praga. Vodimo vas u pivnicu s vlastitom „pivskom“ valutom u koju je zalazio i Mozart, razgovaramo s posljednjom redovnicom koja proizvodi samostansko pivo i s Hrvatom koji je kušao više do 20.000 vrsta piva. Epizoda koja se gleda na eks!

Zabavno-edukativni serijal „Znamo li što jedemo 2“, osim ponedjeljkom na HTV1, možete pratiti i preko multimedijske usluge HRTi Robert Knjaz, koji potpisuje scenarij i režiju, serijal od sedam epizoda producirao je za HTV sa svojom tvrtkom Sirovina i sinovi. Urednik je Tomislav Mršić.