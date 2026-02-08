Šokantno otkriće: Dovedena u pitanje službena povijest čovječanstva?

Tijekom stoljeća, službena arheologija uglavnom je odbacivala mogućnost da je napredna civilizacija postojala mnogo prije poznatih povijesnih razdoblja. No jedan neovisni istraživač sada tvrdi da je pronašao dokaze koji bi mogli iz temelja promijeniti naše shvaćanje ljudske prošlosti.

Poruka raspršena po svijetu

Popularni alternativni istraživač i autor Matthew LaCroix smatra da je otkrio "paradigmu koja mijenja povijest" – tragove izgubljene civilizacije stare između 38.000 i 40.000 godina, koja je, prema njegovim tvrdnjama, putem geometrije, simbola i monumentalne arhitekture ostavila kodiranu poruku raspršenu po cijelom svijetu. Cilj tog koda, kaže, bio je očuvati znanje prije globalnih katastrofa koje su zadesile Zemlju.

LaCroix je za britanske medije izjavio da je njegovo otkriće potaknuto nedavnim nalazima u Egiptu, ali da poveznice vode preko više kontinenata. Prema njegovoj interpretaciji, ta je drevna civilizacija pratila kozmičke cikluse, predviđala kataklizme te u svete građevine utkala učenja o podrijetlu čovjeka, strukturi svemira i božanskoj prirodi postojanja.

Istraživanje je započelo kada je LaCroix primijetio ponavljanje specifičnih motiva: goleme T-oblike, trostupanjske udubine, stepenaste piramide i preciznu svetu geometriju uklesanu u kamene blokove diljem svijeta. Takvi se simboli, tvrdi, pojavljuju na lokacijama od istočne Turske do Južne Amerike i jugoistočne Azije.

– Ovi simboli, građeni u različitim proporcijama, ne bi smjeli postojati u nepovezanim kulturama. Prema službenoj povijesti, takva globalna povezanost nije moguća – objašnjava LaCroix, prenosi Daily Mail.

Kao ishodišnu točku globalnog sustava simbola navodi područje jezera Van u istočnoj Turskoj, točnije lokalitet Ionis, za koji tvrdi da predstavlja najstariji izvor arhitekture i znanja te civilizacije. Smatra da se ondje nalazi izvorni "nacrt" koji je kasnije prenesen na mjesta poput Gize u Egiptu i Tiwanakua u Boliviji.

Na obližnjem lokalitetu Kefkalesi nalazi se bazaltni reljef dimenzija oko 120 puta 120 centimetara koji, prema LaCroixu, sadrži kompleksnu ikonografiju identičnu onoj pronađenoj u Egiptu i Južnoj Americi. Posebno ističe motiv lava, kojeg tumači kao čuvara znanja i ključni element u razumijevanju strukture koda.

Ključni trenutak u njegovu istraživanju dogodio se u studenome 2025., kada je ponovno analizirao fotografiju Hrama Sfinge u Gizi, koju je posjedovao godinama. Tvrdi da je tada uočio obrnuto stepenastu piramidu ugrađenu u strukturu hrama, djelomično oštećenu, ali i dalje prepoznatljivu.

To ga je potaknulo na detaljnu analizu cijelog platoa Gize, gdje je identificirao ponavljanje istih motiva – obrnutih piramida i T-oblika – u Hramu Sfinge, Dolinskom hramu te pogrebnim hramovima faraona Kefrena i Mikerina.

Koristeći astronomski fenomen precesije Zemljine osi i moguću povezanost Sfinge sa zviježđem Lava, LaCroix je došao do dva moguća datuma gradnje: oko 12.000 godina prije sadašnjosti ili čak 38.000 godina. Odbacio je mlađu varijantu, tvrdeći da bi je uništile globalne poplave te monumentalne građevine smjestio u mnogo starije razdoblje.

Kozmički dijagram

Slične obrasce, kaže, pronalazi i u Južnoj Americi, na lokalitetima Tiwanaku i Puma Punku. LiDAR snimanja ondje su, prema njegovim tvrdnjama, otkrila masivne T-oblike koji dodatno potvrđuju postojanje zajedničkog arhitektonskog predloška.

U središtu LaCroixove interpretacije nalazi se takozvani kozmički dijagram – drevni geometrijski model svemira. Simboli poput trostupanjske piramide i T-oblika, tvrdi, prikazuju tri razine stvarnosti: podzemni ili nefizički svijet, fizičku stvarnost i nebeske sfere.

Službena arheologija njegove teze odbacuje, ističući da su nalazi oko jezera Van datirani u urartsko razdoblje, staro tek nekoliko tisuća godina te da ne postoje recenzirana znanstvena istraživanja koja bi potvrdila postojanje predledenodobne globalne civilizacije.

Ipak, LaCroix ostaje uvjeren da su drevni graditelji namjerno sakrili znanje za buduće generacije.

– Dokazi sugeriraju da je čovjek nekoć bio shvaćen kao božansko biće, povezano sa Zemljom i svemirom. Danas, upozorava, živimo upravo suprotno od onoga kako bismo trebali.