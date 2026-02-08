Naši Portali
ZAVRŠENA KARIJERA

VIDEO Ovo je trenutak koji je ugasio karijeru jedne od najvećih svih vremena: Stravičan pad Lindsey Vonn

Alpine Skiing - Women's Downhill
Foto: Annegret Hilse/REUTERS
1/3
VL
Autor
Karlo Koret
08.02.2026.
u 13:28

Vonn je prilikom skoka zapela za vrata i došlo je do rotacije nakon čega je pala na leđa, a došlo je do nove rotacije koljena i čini se da ju čeka nova operacija

Legendarna Amerikanka Lindsey Vonn doživjela je težak pad na samom startu olimpijskog spusta u Cortini d'Ampezzo. 41-godišnjakinja je stigla na Olimpijske igre s puknutim prednjim križnim ligamentom u lijevom koljenu, ali ipak je odlučila skijati samo da bi nakon sedam sekundi na stazi teško izletila i doživjela ozljedu koja joj je završila karijeru.

Vonn je prilikom skoka zapela za vrata i došlo je do rotacije nakon čega je pala na leđa, a došlo je do nove rotacije koljena i čini se da ju čeka nova operacija, posljednja u skijaškoj karijeri. Vonn je otprije najavila kako će joj spust i superveleslalom na Zimskim olimpijskim igrama biti dvije posljednje utrke u životu, a sada je jasno kako u Super G-ju u četvrtak neće nastupati. Nakon pada, helikopterom je prevezena u bolnicu.

Ona se u svijet skijanja vratila prošle sezone nakon osam godina izbivanja. Prošle sezone je u nekoliko utrka pokazala bljeskove koji su ukazivali da još ima kapaciteta za najveće rezultate, a ove je praktički proživljavala drugu mladost. Upisala je dvije pobjede, obje u spustu i u Cortinu je stigla kao vodeća spustašica Svjetskog kupa, a imala je i dva druga te tri treća mjesta.

Njezin broj pobjeda ostat će na broju 84 i nikada neće imati priliku prestići legendarnog Šveđanina Ingemara Stenmarka koji ima 86. Činilo se kako je taj cilj i razlog što se toliko puta vraća od ozljeda, pa i iz mirovine, ali san će ostati nedosanjan. Vonn je olimpijska pobjednica u spustu, četverostruka pobjednica Svjetskog kupa, ima 16 malih kristalnih globusa i dvostruka svjetska prvakinja (jednom spsut, jednom Super G).
GL
globalsolutions
13:40 08.02.2026.

ne bi me čudilo da se pojavi na startu superveleslaloma

Avatar rubinet
rubinet
13:40 08.02.2026.

Treba znati stati. I prestati.

MR
Mrkan
14:08 08.02.2026.

Njen problem nisu bili križni ligamenti, nego glava.

