Mare iz 'Života na vagi' pokazala što može napraviti nakon što je izgubila više od 45 kg u showu: Mali korak, velika pobjeda

Marija Bartulović, simpatična dvadesetpetogodišnja sous chefica iz Blaca koja je osvojila srca gledatelja kao "dobri duh" devete sezone showa "Život na vagi", ponovno je inspirirala svoje pratitelje na društvenim mrežama. Na nizu predivnih fotografija snimljenih na vrhu litice s koje se pruža pogled na Jadransko more, Marija pozira s velikim osmijehom, a nekoliko kadrova prikazuje je kako ponosno stoji na jednoj nozi, raširenih ruku, slaveći novopronađenu snagu i ravnotežu.

Ova naizgled jednostavna poza nosi duboku simboliku, što je Marija i sama potvrdila u dirljivom opisu objave. "Evo ljudi, sad mogu stajati na jednoj nozi! Nekad mi je balans bio problem u životu, ali dokazala sam sebi da se uz trud sve može. Mali korak, velika pobjeda!", napisala je, sažimajući svoju nevjerojatnu borbu i uspjeh u nekoliko rečenica. Njezine riječi odjeknule su među pratiteljima kao snažan podsjetnik na to da se najveće životne bitke dobivaju malim, ali upornim koracima.

Podsjetimo, Marija je u show ušla sa 142,5 kilograma, a do finalnog vaganja u listopadu 2025. godine uspjela je izgubiti nevjerojatnih 45,5 kilograma. Iako nije ušla u veliko finale, njezin rezultat donio joj je titulu "pobjednice nefinalista" i novčanu nagradu, ali, što je još važnije, postao je temelj za novi, zdraviji život. Njezin put nije stao s krajem emisije; Marija je nastavila s predanim radom i treninzima u Metkoviću pod vodstvom trenera Roka Mijoča, dokazujući da je transformacija životni stil, a ne samo televizijski projekt.

Upravo zbog te iskrenosti i ustrajnosti stekla je vojsku obožavatelja koji pomno prate svaki njezin korak. Reakcije na posljednju objavu to najbolje potvrđuju. Komentari podrške i divljenja nizali su se jedan za drugim. "Ljepotice ti sve možeš, bravo", "Bravo, strpljivo, upornost, volja te dovela do uspjeha. Može se, čestitam ti od srca", i "Bravo Mare, samo naprijed koračaj", samo su neke od poruka koje su joj uputili oduševljeni pratitelji na njenom Instagram profilu.

Marijina objava tako je postala više od lijepe fotografije s obale. Ona je snažan simbol pobjede nad starim navikama i nesigurnostima. Njezina sposobnost da doslovno i figurativno pronađe balans u životu služi kao svakodnevna inspiracija tisućama ljudi koji se bore s vlastitim izazovima, podsjećajući ih da je uz volju i trud svaki cilj dostižan.