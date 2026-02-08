Naši Portali
TEŠKI DANI

Što danas radi i kako izgleda Rodney iz serije 'Mućke'? Smrt 18-godišnjeg sina duboko ga je potresla

David Jason and Nicholas Lyndhurst in Miami
Foto: Roger Crump/NEWS SYNDICATION
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
08.02.2026.
u 13:08

Nakon desetljeća na britanskoj sceni, Lyndhurst je 2023. prihvatio ulogu u novoj verziji legendarnog američkog sitcoma "Frasier". Utjelovio je profesora Alana Cornwalla, Frasierovog starog prijatelja s fakulteta, a njegova je izvedba naišla na pohvale i publike i kritike. Iako je serija završila nakon dvije sezone, Lyndhurst je ostavio snažan dojam, no holivudski sjaj nije ga promijenio

Rijetko tko ne prepoznaje simpatičnog, vječno zbunjenog Rodneyja Trottera iz kultne britanske serije "Mućke" (Only Fools and Horses). Dok se njegove avanture s bratom Del Boyem i dalje mogu pratiti u večernjem terminu na RTL2, glumac Nicholas Lyndhurst (63) potvrđuje da je njegova karijera znatno šira od uloge koja ga je proslavila. Nedavno je osvojio i američku publiku, no unatoč tom uspjehu, ostao je privržen svom povučenom životu u Engleskoj.

Nakon desetljeća na britanskoj sceni, Lyndhurst je 2023. prihvatio ulogu u novoj verziji legendarnog američkog sitcoma "Frasier". Utjelovio je profesora Alana Cornwalla, Frasierovog starog prijatelja s fakulteta, a njegova je izvedba naišla na pohvale i publike i kritike. Iako je serija završila nakon dvije sezone, Lyndhurst je ostavio snažan dojam, no holivudski sjaj nije ga promijenio. Glumac je naglasio kako je u SAD-u boravio isključivo zbog posla te da će Engleska uvijek biti njegov pravi dom. Premda će za mnoge zauvijek ostati Rodney, Lyndhurstova je karijera iznimno bogata.

London: Snimanje novih nastavaka serije New Tricks
Filming for BBC series New TricksNicholas Lyndhurst and Amanda Redman filming for BBC series New Tricks"n"nFeaturing: Nicholas Lyndhurst,Amanda Redman"nWhere: London, United Kingdom"nWhen: 04 Feb 2013"nCredit: WENN.comJEAA/ZDS/Wenn/PIXSELL
Foto: JEAA/ZDS

Prije "Mućki" istaknuo se kao Adam Parkinson u seriji Butterflies (1978. – 1983.), a kasnije je ostvario zapažene uloge u brojnim projektima. Mnogi ga pamte kao Garyja Sparrowa u popularnom sitcomu o putovanju kroz vrijeme, Goodnight Sweetheart, za koju je dobio dvije Nacionalne televizijske nagrade. Glumio je i u prequelu "Mućki", seriji Rock & Chips, kao Freddie Robdal, a od 2013. do 2015. bio je dio postave uspješne kriminalističke drame New Tricks.

Svoju svestranost potvrdio je i u kazalištu, nastupivši u mjuziklu Man of La Mancha za Englesku nacionalnu operu. Izvan svjetla reflektora, Lyndhurst živi mirno u West Sussexu sa suprugom Lucy, bivšom balerinom. Vjenčali su se 1999., a godinu dana kasnije dobili sina Archieja. Obiteljsku sreću prekinula je velika tragedija 2020. godine, kada je Archie iznenada preminuo u 19. godini od rijetkog oblika leukemije. U tim najtežim trenucima, velika mu je podrška bio televizijski brat i dugogodišnji prijatelj David Jason (Del Boy), pokazavši da je njihova povezanost jednako snažna i izvan seta. Nicholas Lyndhurst danas je glumac čija je karijera uspješno prebrodila sve izazove. Od ulica Peckhama do Paramountovih studija, pokazao je izniman talent i skromnost, a njegova ostavština, baš kao i "Mućke", nastavlja živjeti.

VIDEO Sjećate li se? Zbog ove splitske ljepotice cijela je Jugoslavija pozorno pratila natjecanje za miss u Londonu
David Jason and Nicholas Lyndhurst in Miami
1/18
TV televizija serija only fools and horses rtl 2 Mućke showbiz

Komentara 1

Avatar bjelivrabac
bjelivrabac
13:15 08.02.2026.

Pas de tu, pas de tu! Bonjour qelle chapo!

