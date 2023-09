Zvijezda serije 'Lud, zbunjen, normalan' preselila se na selo i razvila biznis s kozama

vrt nikad nije samo vrt

Rewilding: Puritanska bedastoća ili dubinsko neshvaćanje parka, vrta i perivoja u životu čovjeka

Claude Monet je svoj vrt u Givernyju nazvao "moj najljepši umjetnički rad", on je bio i ostao prepun cvijeća koje pupa i cvjeta u različitim terminima, što je duže moguće, no čak ni to nije ništa prema versajskim vrtovima opjevanim u filmu Alana Rickmana "A Little Chaos"