IZVAN RATA POD SVAKU CIJENU

Orban se prisjetio 1999. godine: Tražio je od nas da napadnemo Srbiju...

Hungarian PM Orban visits Slovakia
RADOVAN STOKLASA/REUTERS
Autori: Hina, Maša Ilotić Šuvalić
08.02.2026.
u 17:00

Osvrćući se na rat i mir, Orbán se pozvao na povijesne primjere, poput sukoba 1999. godine, kada je Mađarska uspjela izbjeći uvlačenje zahvaljujući odlučnom vodstvu u nacionalnom interesu.

Mađarska mora pod svaku cijenu ostati izvan rata, poručio je mađarski premijer Viktor Orbán na najnovijem skupu Digitalnih građanskih krugova u Szombathelyju, gdje je održao govor pred punom dvoranom. Orban je naglasio da su mir, nacionalni suverenitet i politička stabilnost ključni prioriteti Mađarske u predstojećim mjesecima. 

Osvrćući se na rat i mir, Orbán se pozvao na povijesne primjere, poput sukoba 1999. godine, kada je Mađarska uspjela izbjeći uvlačenje zahvaljujući odlučnom vodstvu u nacionalnom interesu. Premijer Viktor Orbán u Szombathelyju je otkrio detalje iz 1999. godine koji, prema njegovim riječima, pokazuju koliko je Mađarska bila blizu uvlačenja u rat. Tijekom svog prvog mandata premijera, kada je trajala NATO-ova intervencija na Kosovu, tadašnji američki predsjednik Bill Clinton zatražio je od Mađarske da otvori drugi front protiv Srbije, piše piše rmf24.pl.

"Predsjednik Clinton tražio je da napadnemo Srbiju", rekao je Orbán pred okupljenim biračima u Haladás Sportkomplexumu. Dodao je da je upravo njegova odluka spriječila takav scenarij. "Da smo imali premijera koji može reći samo 'Da, gospodine!', bili bismo uvučeni u rat", naglasio je, ističući da je Mađarska tada uspjela sačuvati neutralnost i izbjeći izravno sudjelovanje u sukobu zahvaljujući čvrstom stavu u nacionalnom interesu.

Upozorio je da slične odluke koje se danas pripremaju u Bruxellesu, poput mogućeg raspoređivanja europskih ili NATO snaga u Ukrajini ponovno guraju Europu prema sukobu. Ponovio je da Mađarska neće prihvatiti nijedan plan koji ugrožava mađarske živote i da će izbori 2026. godine biti presudni: hoće li zemlja ostati izvan rata ili će biti uvučena vanjskim pritiscima. Na vanjskopolitičkom planu, najavio je da će se u nadolazećim tjednima sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Washingtonu, naglašavajući važnost uravnoteženih odnosa sa svim velikim silama. Sigurnost Mađarske, dodao je, počiva na miru, spremnosti i neovisnom donošenju odluka.

Viktor Orban nazvao je Ukrajinu, koja je pod ruskim napadima, "neprijateljem" Mađarske na predizbornom skupu u nedjelju. "Ukrajinci moraju prestati stalno zahtijevati u Bruxellesu da se Mađarskoj prekine dotok jeftine ruske energije", rekao je desničarski populist u predizbornom govoru u gradu Sambotelu na zapadu Mađarske u nedjelju.

"Dokle god Ukrajina to radi, naš je neprijatelj", dodao je Orban, objavila je državna novinska agencija MTI. Orban se smatra najbližim saveznikom ruskog predsjednika Vladimira Putina u Europskoj uniji, a njegova zemlja uvelike ovisi o ruskoj opskrbi plinom i naftom. Za razliku od ostalih članica EU-a, Mađarska pod Orbanom nije poduzela nikakve ozbiljne napore da se oslobodi ovisnosti o ruskoj energiji.

Parlamentarni izbori u Mađarskoj trebali bi se održati 12. travnja. Orban se prvi put u 16 godina na vlasti suočava s opasnim suparnikom. Stranka poštovanja i slobode, poznatija kao stranka Tisza koju predvodi konzervativni Peter Magyar, već više od godinu dana značajno vodi pred Orbanovom strankom Fidesz u anketama javnog mnijenja.

Srbija Viktor Orban

Komentara 5

DT
DT
17:04 08.02.2026.

Mađarska 1999. nije bila neutralna država. Bila je svježa članica NATO-a i sudjelovala je u operaciji protiv SRJ davanjem zračnog prostora, logistike i baza. To je činjenica. Tvrdnja da je Viktor Orbán „spriječio rat“ pojednostavljuje stvarnost: Mađarska nije otvorila kopnenii front, ali je bila dio rata u okviru saveza. Izjava da je Bill Clinton tražio da Mađarska „napadne Srbiju“ pojavljuje se gotovo isključivo u Orbánovim kasnijim političkim govorima i nije neovisno potvrđena u tadašnjim zapadnim izvorima. Današnja interpretacija služi unutarnjoj političkoj poruci: predstaviti aktualnu politiku kao jedinu branu „uvlačenju u rat“, uz implicitnu delegitimizaciju EU-a i NATO-a. Drugim riječima: Ako je poruka „izbjegavati eskalaciju“, to je razumna politička pozicija. Ako je poruka „mi smo tada bili neutralni i spasili mir“, to je revizionističko pojednostavljenje. To nije povijesna analiza, nego politički narativ prilagođen izbornoj godini.

Avatar Idler 3
Idler 3
17:10 08.02.2026.

E moj Orbane, a mogel si dobit Vojvodinu nazaj...prešla baba z kolačimi 😜

CO
CommonSense
17:10 08.02.2026.

Zgodno da nije spomenuo kako je tzv JNA (današnja vojska srbije) napala selo u Mađarskoj a mađari niti prstom mrdnuli. Ne slučajno već je bio pravi zračni napad u kojem je više kuća uništeno i više osoba ozljeđeno?

