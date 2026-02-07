Još jedna sretna priča iz showa! Ksenija iz 'Ljubav je na selu' seli kod Josipa, otkrila je detalje

Osamnaesta sezona popularnog realityja 'Ljubav je na selu' donijela je jednu od najdirljivijih priča dosad, a ljubavna veza Josipa Đerfija i Ksenije Barić duboko je ganula i ostale sudionike i samu voditeljicu. Iako su se kamere ugasile, a sezona polako odlazi u zaborav, javnost se i dalje zanima je li njihova romansa izdržala izazove svakodnevice. Danas, izvan medijskog fokusa, Ksenija i Josip potvrđuju da je njihov odnos snažniji nego ikada prije.

U razgovoru za RTL.hr, Ksenija je podijelila planove o preseljenju i novom životnom poglavlju. "Selim se u Baranju kod Josipa i živjet ćemo u njegovoj kući. Kupujemo sad stvari kuću i dosta razgovaramo s djecom, pripremamo se. Selimo se na ljeto. Bitno nam je da sredimo sve sobe za djecu, ali sve ćemo riješiti. Jako sam sretna i uzbuđena, odmah sam znala da je to to. Sad, prije selidbe, se viđamo svaki vikend i onda sad dolazi upoznati mog brata", izjavila je radosna Ksenija.

Ovakav razvoj događaja sasvim je prirodan nastavak njihove priče, pogotovo nakon što je Josip početkom godine napravio značajan korak i Kseniji uručio ključ svog doma, čime joj je simbolično otvorio vrata zajedničke budućnosti u Baranji. Premda Ksenija napominje kako joj, nakon prethodnog iskustva, brak više nije na listi prioriteta, taj je čin još tada jasno ukazao na ozbiljnost njihovih planova. Ksenija i Josip tako nastavljaju graditi svoj zajednički život, potvrđujući da su čuda moguća i da se istinska ljubav može roditi u najneočekivanijim trenucima, pa čak i kao rezultat jedne izgubljene oklade.

Podsjetimo na finalnoj večeri nitko nije ostao imun na romantične trenutke Ksenije i farmera, a suzu je pustila čak i Anita Martinović. „Prelijepo, svatko tko je empatičan nije mogao ostati ravnodušan. Baš su se vidjele iskrene emocije. To je nešto najljepše što se desilo u ovom projektu – iskrena ljubav“, poručila je i Danka, koja je sudjelovanjem u showu stekla prijatelje za cijeli život. „Ne znam kako se to dogodilo. Mislim da smo i on i ja već odustali od ljubavi, da smo vjerovali da se taj osjećaj više ne može dogoditi“, opisala je Ksenija kako se osjećala prije samo nekoliko mjeseci, dok nije upoznala Josipa. Sad se sve promijenilo, a svoju vezu nastavljaju graditi skupa, zaljubljeni i sretni.