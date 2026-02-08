FOTO Prepoznajete li slavnog pjevača? Više ne izgleda ni blizu onome kako ga pamtimo

Paparazzi su uhvatili pjevača Sama Smitha sredinom siječnja dok se odmarao na pješčanim plažama Tuluma. Svjetski poznati glazbenik, koji se identificira kao nebinarna osoba, uživao je u danu bez majice, noseći tamnoplave kupaće hlače. Fotografije prikazuju opuštenu atmosferu u kojoj mu prijatelj pomaže nanijeti kremu za sunčanje, a u prvom su planu brojne tetovaže koje krase pjevačev torzo. Ovo izdanje još je jedan dokaz Smithove predanosti promicanju pozitivnog stava prema vlastitom tijelu, a poprilično se razlikuje od onoga po kojem ga pamtimo na početku karijere.

Smithov dolazak u Meksiko bio je poslovne prirode. Nastupio je na festivalu "Girls Just Wanna Weekend 7", gdje je pozornicu dijelio s imenima poput Brandi Carlile i The Chicks. Ondje je, pred publikom, održao dirljiv govor posvećen lezbijskoj zajednici, istaknuvši kako su mu njihova snaga i podrška pomogle da postane osoba kakva je danas. Taj emotivni trenutak publika je ispratila ovacijama, potvrdivši Smithov status važne društvene i glazbene ikone.

Foto: Profimedia

Foto: Instagram Asos

Opuštanje na plaži kratak je predah prije novih obaveza. Nakon serije koncerata u New Yorku krajem prošle godine, Smith se priprema za rezidenciju "To Be Free" u San Franciscu. Pjevač godinama promiče slobodu izražavanja, a čini se da će i budući projekti nastaviti u istom slavljeničkom tonu.