Kandidatkinje misle da je pomirenje Anastasije i Nuše samo strategija: 'Srušit će se kao kula od karata'

U petoj sezoni "Gospodina Savršenog" uz rukometaša Karla (26) i modela Petra (29), upoznali smo i brojne kandidatkinje. Upoznati Savršenog i pronaći ljubav cilj je damama, a uz to brojne od njih pronašle su i prijateljice za cijeli život. No, u vili ima i puno sukoba među djevojkama, a posebno se ističu i oni među grupicama. Naime, do sukoba je došlo između Anastasije i nekoliko djevojaka, a nakon toga došlo je i do pomirenja između Anastasije i Nuše. Razgovori djevojaka otkrivaju duboke sumnje u iskrenost pojedinih natjecateljica, a na meti su se posebno našle Anastasia i Nuša, čiji se odnos opisuje kao nestabilan i vođen isključivo strategijom.

Čini se da je pomirenje između Anastasije i Nuše izazvalo lavinu komentara i sumnji kod ostalih djevojaka. Mnoge od njih vjeruju kako je njihov nagli preokret u odnosu samo predstava za Karla. "Prvo pljuje Anastasiju, pa odjednom pomirenje, pa odjednom dogovor kako će one biti pred Karlom", komentirale su djevojke, dodajući kako se njihovo prijateljstvo doima lažnim. "Kao, nisu prijateljice pred Karlom, a u kući se kao druže", kazala je Andrea. "Ako je nas dvadeset u krivu, a one su u pravu, onda sigurno mi imamo neki problem", dodala je Iva.

Ove optužbe sugeriraju da djevojke ne biraju sredstva kako bi ostavile što bolji dojam, čak i ako to podrazumijeva sklapanje privremenih saveza koji se, prema predviđanjima, neće dugo održati. "Vrlo brzo će se njihovo prijateljstvo srušiti kao kula od karata jer obje imaju isti cilj", zaključila je Andrea.

Inače, na spoj s Karlom pozvane su bile Antonela, Anastasia i Nuša, a s Petrom su se družile Smiljana, Maja i Maša. Na zanimljivom snimanju najviše su pozornosti privukle Anastasia i Maja koje su se nastavile družiti s Gospodom Savršenima, no na kraju večeri u vilu se samo Maja vratila s ružom. Nakon prvotnog ogovaranja Anastasije pa ispričavanja, Nuša je sada sretna što idu zajedno na spoj. „Skužila sam da svaka ima svoju igru za Karla tako da mislim da ćemo jedna drugoj dozvoliti da se svaka bori na svoj način pa se nadam da neće doći do svađe“, komentirala je. Dečki su otkrili da će imati zanimljiv photo session, uvjereni da će se dobro zabaviti. „Možda nećemo moći doći do riječi od Maje“, rekla je Smiljana i nastavila: „Ja sam komunikativna, ali znam kad treba stati.“ Smiljani Maja ima mušku energiju, a ona misli da Petar više voli ženstvenije djevojke.