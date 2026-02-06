Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 205
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
GOSPODIN SAVRŠENI

Kandidatkinje misle da je pomirenje Anastasije i Nuše samo strategija: 'Srušit će se kao kula od karata'

Foto: RTL
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
06.02.2026.
u 18:46

Razgovori djevojaka otkrivaju duboke sumnje u iskrenost pojedinih natjecateljica, a na meti su se posebno našle Anastasia i Nuša, čiji se odnos opisuje kao nestabilan i vođen isključivo strategijom

U petoj sezoni "Gospodina Savršenog" uz rukometaša Karla (26) i modela Petra (29), upoznali smo i brojne kandidatkinje. Upoznati Savršenog i pronaći ljubav cilj je damama, a uz to brojne od njih pronašle su i prijateljice za cijeli život. No, u vili ima i puno sukoba među djevojkama, a posebno se ističu i oni među grupicama. Naime, do sukoba je došlo između Anastasije i nekoliko djevojaka, a nakon toga došlo je i do pomirenja između Anastasije i Nuše. Razgovori djevojaka otkrivaju duboke sumnje u iskrenost pojedinih natjecateljica, a na meti su se posebno našle Anastasia i Nuša, čiji se odnos opisuje kao nestabilan i vođen isključivo strategijom.

FOTO Ekskluzivno zavirite u novu vilu 'Gospodina Savršenog'! Mediteranski štih i pogled dostojan najromantičnijih scenarija
1/8

Čini se da je pomirenje između Anastasije i Nuše izazvalo lavinu komentara i sumnji kod ostalih djevojaka. Mnoge od njih vjeruju kako je njihov nagli preokret u odnosu samo predstava za Karla. "Prvo pljuje Anastasiju, pa odjednom pomirenje, pa odjednom dogovor kako će one biti pred Karlom", komentirale su djevojke, dodajući kako se njihovo prijateljstvo doima lažnim. "Kao, nisu prijateljice pred Karlom, a u kući se kao druže", kazala je Andrea. "Ako je nas dvadeset u krivu, a one su u pravu, onda sigurno mi imamo neki problem", dodala je Iva.

Ove optužbe sugeriraju da djevojke ne biraju sredstva kako bi ostavile što bolji dojam, čak i ako to podrazumijeva sklapanje privremenih saveza koji se, prema predviđanjima, neće dugo održati. "Vrlo brzo će se njihovo prijateljstvo srušiti kao kula od karata jer obje imaju isti cilj", zaključila je Andrea.

Inače, na spoj s Karlom pozvane su bile Antonela, Anastasia i Nuša, a s Petrom su se družile Smiljana, Maja i Maša. Na zanimljivom snimanju najviše su pozornosti privukle Anastasia i Maja koje su se nastavile družiti s Gospodom Savršenima, no na kraju večeri u vilu se samo Maja vratila s ružom. Nakon prvotnog ogovaranja Anastasije pa ispričavanja, Nuša je sada sretna što idu zajedno na spoj. „Skužila sam da svaka ima svoju igru za Karla tako da mislim da ćemo jedna drugoj dozvoliti da se svaka bori na svoj način pa se nadam da neće doći do svađe“, komentirala je. Dečki su otkrili da će imati zanimljiv photo session, uvjereni da će se dobro zabaviti. „Možda nećemo moći doći do riječi od Maje“, rekla je Smiljana i nastavila: „Ja sam komunikativna, ali znam kad treba stati.“ Smiljani Maja ima mušku energiju, a ona misli da Petar više voli ženstvenije djevojke.

Ključne riječi
RTL Gospodin Savršeni showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

2
Novosti

HRT objavio kako će se ove godine odlučivati o pobjedniku Dore

O najboljima u polufinalnim večerima odlučit će isključivo gledatelji televotingom (sms porukama i pozivima), a u finalu će o najboljoj pjesmi odlučiti podjednako glasovi ocjenjivačkih sudova (žirija) i glasovi gledatelja. Hrvatsku pjesmu predstavnicu za Eurosong i ove će godine birati četiri hrvatska žirija iz HRT- ovih centara: Zagreb, Osijek, Rijeka i Split, ali i četiri međunarodna žirija iz zemalja sudionica Eurovision Song Contesta: San Marino, Ujedinjeno Kraljevstvo, Norveška i Luksemburg

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!