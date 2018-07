Glumica tvrdi: Besson me silovao i tjerao na odvratne seksualne činove

Prošli mjesec glumica Sand Van Roy optužila je redatelja Luca Bessona za silovanje i rekla je kako se sve odigralo u svibnju u hotelskoj sobi u Parizu.

U intervju za BFM opisala je u detalje što se dogodilo te noći u kojoj je strahovala za svoj život, a njene izjave prenosi Mirror.

- Mislila sam da ću umrijeti. Sljedeći dan sam se onesvijestila od snažnih bolova. To je bilo silovanje, molila sam ga da prestane, a on me tjerao na odvratne seksualne činove - ispričala je 27-godišnja glumica.

Cijeli slučaj je prijavila policiji koja je pokrenula istragu,a Besson u medijima uporni ponavlja kako nije kriv. Glumica tvrdi kako je njegovo seksualno nasilje trpjela dvije godine, toliko su navodno bili u tajnoj vezi. Ispričala je i na što ju je sve redatelj prisiljavao tijekom tog vremena.

- Htio je da postanem plavuša, da govorim kao dijete i morala sam nositi samo suknje, zabranio mi je da se viđam s prijateljima i izlazim van. Bila sam njegova lutkica, njegova igračka - ispričala je.