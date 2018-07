Bez tupea sam ljepši od Putina, a od mnogih i pametniji te sretniji

U moru oklada koje su se nizale tijekom ovogodišnjeg Svjetskog nogometnog prvenstva, najviše je medijske pažnje privukla ona pjevača Duška Lokina koji je rekao da će, ako hrvatska reprezentacija osvoji zlato, s glave skinuti svoj dugogodišnji zaštitni znak – tupe.

Unatoč željnim očekivanjima Lokinovih obožavatelja, kolega, prijatelja pa čak i mlađih generacija koji su za zadarskog slavuja čuli upravo zbog prepoznatljivog tupea, oklada je propala onog trenutka kad se san o zlatu pretvorio u srebrnu javu.

Strastveni navijač

Iako bi mnogi pomislili kako je 75-godišnjem pjevaču laknulo, on nas je uvjerio u potpuno suprotno.

– Jako mi je žao što se to nije dogodilo, jer to bi značilo da smo svjetski prvaci, a svi bi mogli vidjeti moju prirodnu ljepotu – priznao je gorljivi navijač koji je posljednjih mjesec dana u potpunosti podredio nogometnom prvenstvu.

– Ja sam bivši nogometaš i meni su pjesma i sport život, ali nogomet je nešto posebno. Ja sam strastveni navijač Hrvatske nogometne reprezentacije i otkazao sam apsolutno sve koncerte zakazane u vrijeme igranja utakmica. Naši su mi vatreni bili na prvom mjestu – kaže pjevač u čijem srcu posebno mjesto imaju nogometaši iz Zadra.

– Preponosan sam na svoje Zadrane, Modrića, Vrsaljka, Subašića i Livakovića i osjećam se kao prvak svijeta – dodao je Lokin koji je utakmice pratio sam, kod kuće.

– Nikad ne gledam nogomet s društvom jer vičem, psujem, vrijeđam i napadam, a to nije baš ugodno za slušanje pa sam ludovao sam. Bio sam tužan jer smo bili bolji, ali ponosan na činjenicu što Francuska ima četiri milijuna igrača, a mi toliko stanovnika – opisuje dojmove s nedavno završenog prvenstva.

Skidam tupe, ali...

U razgovoru Duško Lokin je otkrio kako su mnogi prijatelji bili razočarani što je oklada propala.

– Krenule su fotomontaže po Facebooku pa su mi prijatelji rekli da izgledam kao Sean Connery. S time se ne bih baš složio, ali sigurno sam ljepši od Putina i nekih svjetskih ljepotana. Od mnogih sam ljepši, zgodniji, sretniji i pametniji – priznao je te dodao kako još uvijek postoji šansa da će tupe otići u zaborav.

– Za dvije godine Hrvatska će biti europski prvak i tada više nemam nikakvog razloga da to ne učinim. Već bih to učinio i zapravo sam nesretan što se to nije i dogodilo, ali sam siguran da hoće – zaključio je Duško Lokin kojeg publika može ovog ljeta slušati po cijelom Jadranu i Sloveniji.