Slavni glumac žestoko opleo po zdravstvenom sustavu: 'Ovo neću nikada razumjeti'

Jasmin Geljo (65), bosanskohercegovački glumac s adresom u Kanadi, lani je pretrpio moždani udar, a sada je ponovno hospitaliziran. Na svom Facebook profilu podijelio je fotografiju iz bolnice i snimak, javno iskazujući nezadovoljstvo višesatnim čekanjem na hitnom prijamu u jednoj od najmodernijih zdravstvenih ustanova u Kanadi.

– Nikada neću razumjeti ovaj tip zdravstvenog sistema. Nalazim se u odjelu za hitni prijam. Ne mogu vjerovati da morate čekati između četiri i 10 sati da vas liječnik pregleda. Ovaj sistem je užasan – poručio je Geljo. Istaknuo je da su plaće liječnika u Kanadi visoke – od 300.000 do više od milijun dolara godišnje – ali da, prema njegovu mišljenju, to ne utječe na kvalitetu pruženih usluga.

– Uvijek rade isti posao, nema napretka. Misle da su "wow", ali nisu. Molim sve koji mogu nešto promijeniti da to i učine – dodao je glumac.

Za mnoge, Jasmin Geljo zauvijek će biti Mima Šiš, trudnica koja se na audiciji za glumačku akademiju pojavljuje s urnebesnim ambicijama, ili Roki Mokroguz, još jedan od živopisnih likova iz kultne predstave "Audicija". Osamdesetih godina prošlog stoljeća, ova predstava, nastala kao studentski projekt, postala je kazališni i društveni fenomen koji je punio dvorane. Geljo je svojim talentom za komediju i transformaciju postao jedna od najprepoznatljivijih osoba generacije, a njegove replike i danas se prepričavaju. Bio je to početak karijere koja ga je definirala kao jednog od najomiljenijih komičara na ovim prostorima, no njegov glumački raspon sezao je daleko izvan komedije.

Rođen u Sarajevu 18. rujna 1959. godine, Geljo je svoj glumački put započeo vrlo rano, snimivši svoj prvi film "Dječak s violinom" sa samo jedanaest godina. Nakon srednje škole upisao je Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu, gdje je studirao u klasi profesora Bore Stjepanovića i pod mentorstvom svjetski poznatog redatelja Emira Kusturice. Njegov talent bio je očit od samog početka; već na drugoj godini studija počeo je dobivati glavne uloge u kazalištu, na filmu i televiziji. Jedna od najznačajnijih ranih uloga bila je ona u Kusturičinu filmu "Otac na službenom putu" iz 1984. godine, koji je na Filmskom festivalu u Cannesu osvojio Zlatnu palmu, čime je Geljo već tada postao dio filmske povijesti.

Ratna zbivanja prekinula su njegovu karijeru u domovini. Godine 1993. sa suprugom se preselio u Kanadu, stigavši u Toronto bez znanja engleskog jezika. Suočen s jezičnom barijerom, ali vođen neizmjernom ljubavlju prema glumi, shvatio je da mora savladati jezik kako bi nastavio raditi ono što voli. Upornost se isplatila i Geljo je uspio ono što rijetkima pođe za rukom – ponovno je izgradio uspješnu karijeru, ali ovoga puta na drugom kontinentu i u znatno drukčijim okolnostima, proširivši svoj repertoar i na filmsku produkciju.

U Kanadi i Sjedinjenim Državama Jasmin Geljo ostvario je niz zapaženih uloga u hollywoodskim produkcijama. Pojavio se u hororima i akcijskim filmovima kao što su "Cube Zero", gdje je igrao Ryjkina, "Zemlja mrtvih" (Land of the Dead) redatelja Georgea A. Romera te u trilerima "Napad na policijsku postaju 13" (Assault on Precinct 13) i "The Sentinel". Jedna od uloga koja ga je predstavila novijoj, globalnoj publici jest ona Ivana u popularnoj i nagrađivanoj humorističnoj seriji "Schitt's Creek", gdje je glumio uz bok komičarskoj legendi Eugeneu Levyju. Vrhunac njegova kanadskog uspjeha stigao je 2016. godine kada je za ulogu u filmu "Čekaonica" (The Waiting Room) nominiran za nagradu Kanadske akademije za najboljeg glavnog glumca, što je potvrdilo njegov status cijenjenog karakternog glumca.