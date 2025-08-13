Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 154
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
'NO EDIT, NO FILTER'

Glorija iz 'Gospodina Savršenog' nedavno je otkrila da je opet slobodna, a sada je objavila zanimljive fotografije

Glorija Jelovac
Foto: Instagram
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
13.08.2025.
u 20:15

Glorija je prije nekoliko mjeseci prvo otkrila je kako je zaljubljena u jednog Luku i na društvenim mrežama je podijelila i njihove zajedničke fotografije, ali ljubavna iskra se sada ugasila. Tu informaciju otkrila je na Instagramu odgovarajući na pitanja svojih obožavatelja

Kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Glorija Jelovac na Instagramu je objavila nekoliko fotografija te istaknula da su bez filtera i uređivanja. "No edit, no filter bye", poručila je u opisu objave Glorija, koja je nedavno otkrila da je ponovno slobodna.  Podsjetimo, ona je prije nekoliko mjeseci prvo otkrila je kako je zaljubljena u jednog Luku i na društvenim mrežama je podijelila i njihove zajedničke fotografije, ali ljubavna iskra se sada ugasila. Tu informaciju otkrila je na Instagramu odgovarajući na pitanja svojih obožavatelja. Odgovarajući na pitanje što joj je važno kod muškarca i kakav tip muškarca je može privući Glorija je rekla kako je i dalje privlače visoki, tamnokosi muškarci sa zrelim i muževnim izgledom.

- I dalje stojim iza te izjave što se tiče fizičkog izgleda muškaraca, ali izgled muškarca je apsolutno nebitan ako se ne zna ponašati i nema nikakve manire. I naravno mora postojati kemija između nas. Nemam dečka i ne želim vezu trenutno - napisala je Glorija u odgovoru. Kada je nakon showa otkrila da je u vezi s Lukom za RTL je ispričala kako se razvila njihova ljubavna priča. 

- On zaista je Gospodin Savršeni jer me svakodnevno osvaja sitnicama, gestama i malim znakovima pažnje. Prijatelji smo dugo godina, dugo se poznajemo. Iz prijateljstva se razvila ljubav - rekla je tada. Priznala je kako je zaljubljena te da s Lukom planira zajednički život. Otvoreno je ovaj put na Instagramu odgovarala i na pitanja o zahvatima koje je radila na svom tijelu. - Povećala sam grudi implantatima i i usne hijaluronom. Istina, moje izgledaju dosta prirodno, a to je zato što sam imala i prije prirodno veće grudi - otkrila je. 

FOTO Brojni Šibenčani danas u Teslinoj ulici odaju počast Gabi, Arsenu i Matiji
Glorija Jelovac
1/17

Na temu privlačnost i veza pratiteljima je otkrila i ovo: Nikada u životu nisam ništa imala s dečkom mlađim od sebe. Uopće me ne privlače. Stariji od mene samo dolaze u obzir.  Bivša kandidatkinja popularnog reality showa 'Gospodin Savršeni', otkrila je nedavno kako se njezin život promijenio nakon sudjelovanja u emisiji. "Nakon showa, najveća promjena dogodila se u mom poslovnom životu," ističe Glorija za RTL.hr. "Napustila sam posao u casinu i prestala raditi noćne smjene, shvativši koliko to utječe na kvalitetu mog života."

Gledatelji "Gospodina Savršenog" pamtit će je kao kandidatkinju koja se nije bojala pokazati svoj stav. Njezin put u showu obilježio je odnos s Milošem, a trenutak koji je ostao posebno urezan u pamćenje jest onaj kada se izmaknula njegovom pokušaju poljupca, uz iskreno objašnjenje da joj "to nije to". Takva direktnost osigurala joj je simpatije dijela publike, ali i status jedne od najkomentiranijih djevojaka sezone. Iako romantična iskra nije planula, iz vile je otišla bogatija za nova iskustva i, što se pokazalo dugotrajnijim od bilo koje romanse iz showa, čvrsto prijateljstvo. U intervjuima je često isticala kako je ostala u sjajnim odnosima s Laurom Prgomet, s kojom je postala prava prijateljica, ali i s mnogim drugim djevojkama poput Vanje, Ane, Maide i Sarah, s kojima redovito komentira svakodnevne situacije.

Glorijin put nastavio se i na malim ekranima, ali u drugačijem formatu. Sudjelovala je u popularnoj kulinarskoj emisiji "Večera za 5", gdje je zajedno s ostalim djevojkama iz "Gospodina Savršenog" pokazala svoje kuharske vještine. Otkrila je da uživa u kuhanju i da se dobro snalazi u pripremi raznih jela, od pečenja ribe i sarme do rižota i tjestenina. 

Ključne riječi
showbiz Gospodin Savršeni Glorija Jelovac

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

NEVJEROJATNA PRIČA

Pronađena je mrtva u svom domu: Suprug je spavao s njenom majkom u krevetu pa i on preminuo

Glumica je preminula u svom domu u Los Angelesu, a nekoliko puta mijenjao se uzrok njezine smrti. Prvotno se spominjala prirodna smrt, potom akutna upala pluća, anemija, pa naposljetku prevelika doza lijekova koje je uzimala za psihičke probleme i bakterija Staphylococcus aureus i otrovna plijesan. Pet mjeseci nakon iznenadne smrti preminuo je i njezin suprug, engleski scenarist Simon Monjack u 41. godini života u sličnim okolnostima.

Oasis' first show in 15 years, at Cardiff Principality Stadium
RASPRODAN KONCERT OASISA

Večernji na Wembleyu: Tisuće pjevale 'Wonderwall', a onda horor. Čovjek pao s tribine

The Times: obožavatelji Oasisa tijekom koncerata na Wembleyju u prosjeku su pili rekordnih 250.000 piva po večeri. To je dvostruko više od dosadašnjeg rekorda Wembleya zabilježenog na koncertu Coldplaya (125.000 piva). Za usporedbu, na koncertu Taylor Swift popilo se 40.000 piva. Ovi podaci ne iznenađuju, s obzirom na reputaciju koncerata Oasisa koje posjećuje publika dominantno starija od 40 godina

Učitaj još