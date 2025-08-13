Glorija iz 'Gospodina Savršenog' nedavno je otkrila da je opet slobodna, a sada je objavila zanimljive fotografije

Kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Glorija Jelovac na Instagramu je objavila nekoliko fotografija te istaknula da su bez filtera i uređivanja. "No edit, no filter bye", poručila je u opisu objave Glorija, koja je nedavno otkrila da je ponovno slobodna. Podsjetimo, ona je prije nekoliko mjeseci prvo otkrila je kako je zaljubljena u jednog Luku i na društvenim mrežama je podijelila i njihove zajedničke fotografije, ali ljubavna iskra se sada ugasila. Tu informaciju otkrila je na Instagramu odgovarajući na pitanja svojih obožavatelja. Odgovarajući na pitanje što joj je važno kod muškarca i kakav tip muškarca je može privući Glorija je rekla kako je i dalje privlače visoki, tamnokosi muškarci sa zrelim i muževnim izgledom.

- I dalje stojim iza te izjave što se tiče fizičkog izgleda muškaraca, ali izgled muškarca je apsolutno nebitan ako se ne zna ponašati i nema nikakve manire. I naravno mora postojati kemija između nas. Nemam dečka i ne želim vezu trenutno - napisala je Glorija u odgovoru. Kada je nakon showa otkrila da je u vezi s Lukom za RTL je ispričala kako se razvila njihova ljubavna priča.

- On zaista je Gospodin Savršeni jer me svakodnevno osvaja sitnicama, gestama i malim znakovima pažnje. Prijatelji smo dugo godina, dugo se poznajemo. Iz prijateljstva se razvila ljubav - rekla je tada. Priznala je kako je zaljubljena te da s Lukom planira zajednički život. Otvoreno je ovaj put na Instagramu odgovarala i na pitanja o zahvatima koje je radila na svom tijelu. - Povećala sam grudi implantatima i i usne hijaluronom. Istina, moje izgledaju dosta prirodno, a to je zato što sam imala i prije prirodno veće grudi - otkrila je.

FOTO Brojni Šibenčani danas u Teslinoj ulici odaju počast Gabi, Arsenu i Matiji

Na temu privlačnost i veza pratiteljima je otkrila i ovo: Nikada u životu nisam ništa imala s dečkom mlađim od sebe. Uopće me ne privlače. Stariji od mene samo dolaze u obzir. Bivša kandidatkinja popularnog reality showa 'Gospodin Savršeni', otkrila je nedavno kako se njezin život promijenio nakon sudjelovanja u emisiji. "Nakon showa, najveća promjena dogodila se u mom poslovnom životu," ističe Glorija za RTL.hr. "Napustila sam posao u casinu i prestala raditi noćne smjene, shvativši koliko to utječe na kvalitetu mog života."

Gledatelji "Gospodina Savršenog" pamtit će je kao kandidatkinju koja se nije bojala pokazati svoj stav. Njezin put u showu obilježio je odnos s Milošem, a trenutak koji je ostao posebno urezan u pamćenje jest onaj kada se izmaknula njegovom pokušaju poljupca, uz iskreno objašnjenje da joj "to nije to". Takva direktnost osigurala joj je simpatije dijela publike, ali i status jedne od najkomentiranijih djevojaka sezone. Iako romantična iskra nije planula, iz vile je otišla bogatija za nova iskustva i, što se pokazalo dugotrajnijim od bilo koje romanse iz showa, čvrsto prijateljstvo. U intervjuima je često isticala kako je ostala u sjajnim odnosima s Laurom Prgomet, s kojom je postala prava prijateljica, ali i s mnogim drugim djevojkama poput Vanje, Ane, Maide i Sarah, s kojima redovito komentira svakodnevne situacije.

Glorijin put nastavio se i na malim ekranima, ali u drugačijem formatu. Sudjelovala je u popularnoj kulinarskoj emisiji "Večera za 5", gdje je zajedno s ostalim djevojkama iz "Gospodina Savršenog" pokazala svoje kuharske vještine. Otkrila je da uživa u kuhanju i da se dobro snalazi u pripremi raznih jela, od pečenja ribe i sarme do rižota i tjestenina.