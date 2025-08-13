VIDEO Drama bivšeg kontroverznog para! Oglasila se uplakana splitska influencerica, a njegov odgovor sve je zgrozio

Splitska influencerica Ela Jerković (29) odlučila je prekinuti medijsku šutnju i u videu naslova “Moj najveći gubitak… vremena” na YouTubeu je prvi put progovorila o razlozima prekida s također poznatim influencerom i drifterom Adrianom Petričevićem (25). Godinu dana nakon što je par okončao svoju šestogodišnju vezu, Ela je kroz suze podijelila svoju stranu priče, otkrivši dosad nepoznate detalje koji su doveli do kraha ljubavi koju su pratili deseci tisuća ljudi na društvenim mrežama. Video je započela na efektan način, pozivom bivšem dečku kojeg je pitala zašto joj je jednom prilikom rekao da kao osoba “vrijedi samo 70 posto” jer je prije njega imala dva partnera.

Adrian, koji je u međuvremenu započeo vezu s njihovom zajedničkom poznanicom iz osnovne škole, odgovorio je kako je promijenio mišljenje i da mu to više nije važno. U razgovoru je dodao kako u novoj vezi cijeni stvari koje u njihovoj nisu funkcionirale: - Sve što u našoj vezi nije valjalo, u ovoj valja. Sad to cijenim sto puta više nego što bi cijenio da mi je to prva veza - kazao je. Ta ju je izjava, priznala je Ela, duboko povrijedila, pogotovo jer je, kako tvrdi, godinama bila uz njega u najtežim životnim trenucima, uključujući i njegove boravke u zatvoru. Kao dokaz svoje žrtve, otkrila je da je zbog njegovih problematičnih postupaka, poput vožnje motora bez dozvole, i sama ostala bez vozačke koju do danas nije uspjela vratiti.

Kao jedan od ključnih razloga prekida, Ela je navela obiteljske probleme. Ispričala je kako je Adrianov otac nije volio te ju je otvoreno krivio za sinovo napuštanje fakulteta. Prema njenim riječima, teret krivnje stavljen joj je na leđa za sve njegove probleme. - Ja sam bila kriva i što je završio u zatvoru, bila sam kriva za sve - rekla je kroz suze, dodajući kako se Adrian, koji dolazi iz stabilne obitelji, teško nosio s njezinim teškim odrastanjem. Unatoč svemu, naglasila je kako nema ništa protiv njegove nove djevojke, za koju je rekla da je lijepa.

- Nikad ne bih snimila ovaj video i nikad se ne bih oglasila, ali jako me povrijedilo kad je rekao da nikad nikome neću vrijediti sto posto. Dala sam sve od sebe, i onda netko kaže da mu ne treba još jedan alfa - izjavila je influencerica, najavivši da planira snimiti još jedan video kako bi do kraja ispričala sve što se godinama događalo. Podsjetimo, i sam Adrian je u videu objavljenom nakon prekida potvrdio da je on bio taj koji je prekinuo vezu, navodeći kao razlog česte svađe i želju za tradicionalnom obitelji.

Na odgovor 'splitskog Mad Maxa' nije trebalo dugo čekati. - Nisam mislio da ću ikad morati snimati ovakav video niti da ću ikad biti u nekoj internet drami s nekim. To nije moj stil kontenta - rekao je Petričević u svom odgovoru. - Jednostavno se ne mogu oglušiti na zadnji video koji je Ela snimila i kojoj je u 50 minuta videa bila poanta degradirati mene, napraviti me najvećim zločincem te veze, reći svakakve neistine i okrenuti sliku totalno u njenu korist - tvrdi Petričević.

Unatoč tome što mu je puno toga padalo na pamet dok je gledao Elin video, Adrian je odlučio ostati, kako kaže, "veći čovjek". - Koliko god je ona loših stvari o meni rekla, ja o njoj i o toj vezi mogu reći 10 puta gorih stvari... ali ću ispasti veći čovik i neću to napraviti, nego ću ovim videom samo demantirati sve neistine koje je rekla i očistiti svoje ime - naglasio je.

Međutim, dio prljavog veša ipak je izbacio, i to u doslovnom smislu. Bivšu dugogodišnju djevojku optužio je za neurednost: - Bio je dogovor - ja ću sve plaćat', a ti se brini o kući. Znači, nemoj me pitati zašto sam ostavio čarape ili gaćice na podu od WC-a nego ih samo skupi. Operi nam donji veš, očisti stan nekad. Ja ću kuhati, a ti nakon mene pospremi suđe i to je bio naš dogovor - objasnio je Adrian pa nastavio:

- Međutim, nama je stan ličio.... ma smetlište je luksuz kako je ličio taj stan. Gadi mi se kad uopće razmišljam o tome. Roba samo pobacana po kantunima sobe, ogromna brda robe, nikad nisam znao gdje mi je išta. Morao sam svakih mjesec dana kupovat 20 novih čarapa jer se stare samo negdje pogube. Iskoristim ih i bacim u šporki veš i nikad se više ne vrate u ladicu. A ja sam sa svojom materom navikao na ambulantu i savršenstvo u kući, a onda sam morao živjeti u takvom neredu - ponovno je bocnuo bivšu Adrian i navukao lavinu kritika zbog stava. Inače, razlog ove drame je Petričevićev video objavljen prije godinu dana u kojem navodi razloge prekida s Elom. U međuvremenu ju je, kako ona kaže, nastavio indirektno prozivati u videima, a posljednji gdje predstavlja novu djevojku bio je kap koja je prelila čašu.

Veza Ele Jerković i Adriana Petričevića od samog je početka bila pod lupom javnosti, ne samo zbog njihove popularnosti, već i zbog brojnih kontroverzi. Petričević je na splitskom području postao poznat po divljanju automobilom i motorom, zbog čega je više puta privođen, a vozila su mu oduzimana. Zbog kršenja više od 80 prometnih propisa proveo je i mjesec dana u zatvoru, a Ela ga je u svemu javno podržavala. Par se našao u središtu skandala i kada ih je policija privela zbog fotografije na kojoj poziraju s puškom, ali i kada je Adrian u dvorištu palio gume, zbog čega je pozlilo njegovoj susjedi.