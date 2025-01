Gledamo je kao mladu Olgu u 'Sjenama prošlosti', a ova uloga joj je bila jako izazovna: 'Moje scene su intenzivne'

Serija "Sjene prošlosti" za televizijske ekrane prikovala je mnoge, a upravo u ovoj seriji mogli smo upoznati brojne mlade glumce. Ovaj tjedan u rubrici Novo lice predstavljamo mladu glumicu Ninu Dobranović koja u ovoj RTL-ovoj seriji igra mladu Olgu. Glavni je to lik s kojim i započinju događanja u seriji, a iza koje stoje brojne teške situacije. Nina o ulozi Olge kaže da joj je bila jako izazovna.

- Moje su scene vrlo kratke, ali često izuzetno intenzivne. Primjerice, imam tri replike, a već na pola prve moram zaplakati. Navikla sam na kazalište, gdje se oslanjam na postepenu gradaciju emocija kroz cijelu scenu. Ovdje za to nema prostora, što je za mene bilo izuzetno zahtjevno. Najveći izazov, međutim, bio mi je format snimanja. Kazališne reakcije su veće, izraženije, a na ekranu sve mora biti suptilnije. Kad sam se prvi put vidjela na televiziji, shvatila sam koliko moje reakcije djeluju kazališno i koliko moram poraditi na tome da ih prilagodim kameri. To je proces na kojem i dalje radim - kaže Nina pa dodaje:

Foto: Privatni album

- Mladu Olgu bih opisala kao iskreno, neiskvareno biće, ali istovremeno i vrlo naivnu osobu. Tu njezinu naivnost bilo mi je najteže shvatiti, jer mislim da se po tome jako razlikujemo. Iako osjeća da nešto nije u redu u odnosu s prijateljicama, i dalje vjeruje u njihovu dobrotu i želi im sve najbolje - kaže glumica koja prati seriju i na televiziji.

- Gledati sebe nije uvijek lako, ali mislim da je jako važno pokušati ne osuđivati vlastiti rad, već izvući ono najbolje iz njega i primijeniti to na sljedećim snimanjima - ističe Nina koja je ljubav prema glumi otkrila još u vrtiću.

- U osnovnoj školi snimala sam kratke filmove s prijateljima. S jedanaest godina upisala sam se na dramsku grupu i od tada nisam napustila taj svijet. Osam godina bila sam član udruge Praktikum, gdje smo pod vodstvom glumaca Tene Tadić i Ante Krstulovića radili ozbiljne projekte i stalno pomicali svoje granice. To je bilo neprocjenjivo razdoblje koje me zbilja oblikovalo kao osobu. Također sam posebno značajno iskustvo stekla 2018. u Londonu, kada sam imala priliku nastupiti u predstavi "Mala sirena" u Her Majesty's Theatre kao završnom projektu West End kampa - govori ova studentica psihologije, a ovo područje privuklo ju je davnih dana.

- Još od osnovne škole, fasciniralo me kako pomoću poznavanja psihologije možeš razumjeti ljude, a kroz glumu ih, na neki način, oživjeti. To su mi oduvijek bile dvije najveće strasti i stalno ulažem energiju u obje jer ih obožavam i ne bih mogla odabrati samo jednu. Trenutačno studiram na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, što je divno iskustvo, iako izazovno. Uživam u svakom aspektu studija, a posebno me intrigira biološki pristup psihologiji. Vjerujem da ću se u budućnosti usmjeriti prema tom području jer pruža fascinantan uvid u prirodu ponašanja - kaže Nina te ističe i da je ova uloga produbila njenu empatiju i naučila je koliko složeni i kontradiktorni mogu biti naši unutarnji svjetovi.

GALERIJA Tko je ubojica? 'Sjene prošlosti' na televizijske ekrane donijele su najveći misterij ove godine