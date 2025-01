Naša pjevačica u kućnom izdanju i bez šminke pokazala svoje preslatke ljubimce: Pogodite na koga sam alergična

Pjevačica Neda Parmać Klačar ponovno je oduševila svoje pratitelje na društvenim mrežama autentičnošću i prirodnošću. Na novoj fotografiji, koju je objavila uz duhoviti opis o svojim ljubimcima i svakodnevnim izazovima, Neda je bez šminke, pokazujući kako izgleda u trenucima opuštanja kod kuće.

- Evo nas! Moje životinjsko carstvo. Jedna od ove dvije životinje mi ne da spavati noću, a jedna me budi svako jutro. Možete li pogoditi tko od ova dva dosadnjakovića misli da je ok lizati me cijelu noć dok je ne zagrlim i tako zaspemo, a tko me jutru budi njuškom da se mazimo? I onda izgledam ovako ujutro. Pogodite na koga sam alergična? Ne možete fulati

Podsjetimo, Parmać uvijek osigura dobru zabavu na vjenčanjima na kojima pjeva, a nedavno je podijelila video s vjenčanja na kojem je nastupila i pokazala je trenutak u kojem se spustila s pozornice i radila sklekove s mladoženjom. "Ponekad moralna podrška nije dovoljna i jednostavno moraš zasukat rukave i bacit se na posao. Na pozornici je ionako najdosadnije. Hvala Martina i Marijan na ukazanom povjerenju i hvala vašim prijateljima koji su nam pomogli sinoć učiniti noć za pamćenje", napisala je Neda uz video. U komentarima su joj pratitelji napisali: "Svaki put kad budem na Nedinim svadbama sutradan završim na traumatologiji. Hahahahahahaha najbolji steeeeee!!! Najboljiiiii!!!! Neda i pripreme za vojni rok"

Prije pet godina Neda je javno pričala o tome kako se od 19. godine bori s depresijom. "Dragi prijatelji, pratitelji i svi koji ste mi se obratili zabrinuti nakon članka o depresiji htjela bi reći par stvari. Kao prvo, dobro sam, hvala Bogu. Moja borba sa depresijom, paničnim napadima i anksioznosti je toliko napredovala da ne mogu više reći niti da se borim. Nisam depresivna već duže vrijeme, panični napadi su rjeđi a trigerira ih stres a anksioznost se javlja samo kad si dozvolim razmišljati u glupostima što je vrlo vrlo rijetko! - napisala je Neda tada na Instagramu i dodala kako zna da se mnogi bore s ovim problemom, te da to nije tema za šalu.

- Ono što također moram naglasiti je da je ovo tema koju ne potenciram, odnosno, nije nešto o čemu baš baš želim pričati. Ne zato sto sramim nego, mislim da nema više potrebe, ali bih voljela da znate kako stvari funkcioniraju. Novinar ti postavi pitanje, i ti na njega odgovoriš, i to postane vijest. Svi smo drugačiji, i vjerujem da ono što pomaže meni, ne pomaže drugima, i zato mi je žao ako sam nekoga uvrijedila. Ljubim sve i sve je super! - dodala je Neda.

Podsjetimo, Neda je 2020.. u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju rekla kako je čak pila i lijekove kada je imala samo 19 godina. Kaže da joj je najveći problem strah od nepoznatog, a često i budućnosti zbog posla koji je poprilično nesiguran. Problem je, tvrdi, riješila tako što je prestala razmišljati o budućnosti, Isto tako kaže da je svojim prijateljima zabranila da za vrijeme druženja dublje ulaze u neke negativne teme.

