Glasna sam, to mi je u opisu posla

Jadranka Đokić definitivno je jedna od najboljih hrvatskih glumica, pa iako je šira publika pamti po šaljivim ulogama u tv serijama, iza nje su brojne kazališne i filmske uloge koje su pokazale svu raskoš njezinog glumačkog talenta te joj, u konačnici, priskrbile i brojne nagrade; od Nagrade hrvatskog glumišta, Zlatni smijeh, nagrade Veljko Marčić i mnogih drugih, dok je već za prvu glavu filmsku ulogu, u filmu Zrinka Ogreste 'Iza stakla' (2008. godine) nagrađena i najprestižnijom domaćom nagradom – Zlatnom Arenom Pulskog filmskog festivala.

Širokoj publici poznati ste prvenstveno kao Helga iz serije 'Naša mala klinika' te kao frizerka Lili u seriji koja se prikazuje na HRT-u, 'Ko te šiša' – jesu li komedija i humor vaš najdraži odabir ili...?

Pa nisam se specijalizirala za komediju ali divno je ako do humora uspijem doći. Pogledati ozbiljne situacije iz druge perspektive i donijeti smijeha drugima je dragocjeno.

Kao ste reagirali kada vam je ponuđena uloga Lili?

Pitala sam tko režira i tko igra.

Znam da zvuči kao floskula no jeste li prepoznali ijednu svoju privatnu osobinu u toj ulozi ili je ona vaša čista suprotnost?

Stvarno ne nalazim poveznica između sebe i Lili. Po svemu smo suprotne.

Zbog uloge ste prošli i kratki 'tečaj' šišanja' – biste li se odvažili i nekoga doista ošišali?

Odvažila bih se ošišati, zašto ne. Samo je bitno da je ta osoba spremna za “kreaciju” na glavi. Ili da je bar spremna obrijati glavu ako joj se ne svidi ishod. Mogu reći da su neki od naših statista hrabro ponudili svoju kosu na šišanje. Zbog kontinuiteta su me spriječili u namjeri da nekoga doista uzmem u škare.

Jeste li poželjeli na svojoj kosi 'poraditi' nakon dvogodišnjeg 'iskustva' u seriji?

Poradim da, sama je operem i počešljam, tu i tamo složim pundžu ili rep. I pustim je da raste.

Prepoznaju li vam na ulici češće kao Helgu ili kao Lili?

“Ko te šiša” je još uvijek svježa serija ali definitivno ima put do publike. Sve češće me pozdrave ljudi na cesti sa “ Ko te šiša!” ili “di je Joža, pozdravi ga, nije njemu lako!”

Rekli bismo da su obje uloge i stilistički vaša suprotnost – birate li minice i štikle i privatno ili samo za uloge?

Dobro ste primjetiti iz mojih privatnih pojavljivanja da ne njegujem stil minice i štikle, nemam ništa protiv ali nije nešto što mi prvo padne na pamet odjenuti. Naša Vesna Librić, kraljica kostimografije te kombinacije cajka looka u seriji složi famozno.

A jeste li poput Helge ili Lili privatno glasni, svadljivi, temperamentni...?

Glasna jesam, u opisu mi je posla. Zato me publika u teatru voli, jer me čuje.

U jednom ste intervjuu izjavili da je ipak teatar – vaš dom? Zašto te u kojim predstavama vas trenutno možemo vidjeti u kazalištu?

Jednostavno je tako. Na našim prostorima glumci u teatru počinju i tamo traju. Ono je prioritet i dan danas za mene najčudesnije mjesto. Rijetko tko može za sebe reći da je filmski ili televizijski glumac. Pripadam ansamblu HNK u Zagrebu i tamo me možete pronaći i gledati. Osim toga gostujem i u predstavama “Pluća”, redateljice Aide Bukvić u teatru Exit te u Kerempuhovoj predstavi “Govori glasnije” redatelja Bobe Jelčića.

A film? Spremate li nešto novo, imate li neki angažman i na filmskom platnu?

Ništa što bih konkretno najavila. Snimila sam neke kratke filmove koji imaju svoj život sada, druge stvari dogovaram ali za sada su to tek razgovori.

Tijekom snimanja druge sezone 'Ko te šiša' na poseban ste način dali podršku Vatrenima snimivši spot i pjesmu 'Idemo dalje'. Jeste li s istim žarom pratili i utakmice i pratite li sport općenito?

Da, pjesma je bila proročanska, nismo samo otišli dalje nego i do kraja. Naravno da sam tekme pratila ali doma, uvijek u istom društvu i bez puno histerije jer je uzbuđenje ionako bilo preveliko. Obavezno popratim naše sportaše u svim njihovim sportovima.

Zablistali ste u nekoliko vrlo zahtjevnih filmskih i kazališnih uloga – te dobili brojne nagrade. Kako doživljavate nagrade stručnog žirija, a što vas čini sretnom kada se radi o publici?

Nagrade su uvijek lijepi kompliment koji vam udijele za neki vaš rad, al kad osjetim koncentraciju publiku koja se toliko saživi sa pričom i glumcem na sceni - neprocjenjivo.

Postoji li neka uloga koju priželjkujete godinama, možda neko književno djelo s nekom ulogom koje vas intrigira...?

Ne sanjam uloge, svaka koja dođe pred mene je ona kojoj se posvećujem i dajem maksimum.

Kako provodite slobodno vrijeme i imate li neke hobije?

U ovom trenutku sam s obitelji nakon dugo vremena. Obavezno dnevno hodanje Šijanskom šumom u Puli s roditeljima, s nećakinjom izrađujem vulkan, sklapam robotiće, iskapamo dinosaure, učimo mađioničarske trikove i pripremamo se za prvi razred. Nikada dosadno!

Ljubitelji crtića mogu prepoznati vaš glas u raznim filmovima, jer već 13 godina sinhronizirate crtiće. Koliko se taj posao razlikuje od svega što radite?

Razlikuje se u tome što si na sinhronizaciji sam u studio s redateljem i tehničarem preko puta. Pratiš lik kojem posuđuješ glas na ekranu i sva koncentracija je upućena na slušanje i glas. Zapravo ne sudjeluješ u potpunom kreiranju lika jer je on već postavljen ali ti si taj koji mu daje emociju i boju. Volim studio, paše mi. Valjda me veže za godine koje sam provela radeći na radio Maestralu u Puli.

Kakve filmovi osobno preferirate – pogledate li možda crtiće nakon sinhronizacije?

Zapravo ih većinu pogledam, evo baš danas sam gledala “Kako istrenirati zmaja”. Ovisi o vremenu koje imam ali crtane filmove i dan danas obožavam. Volim razne žanrove, bitno da su dobri filmovi a odgađam gledanje ako osjećam da nemam koncentracije ili kapaciteta za posvetiti se sadržaju.

Jeste li društveni tip privatno ili se volite osamiti?

Okružena sam ljudima stalno, kroz posao tu je i mnogo druženja pa mi odgovara provesti slobodno vrijeme u svom društvu.

Jedna ste od domaćih glumica koja nikada nije pristala estetski korigirati išta na sebi – jeste li još uvijek pri toj odluci ili s godinama razmišljate da biste mogli nešto 'popraviti'...?

Pa eto, do sada farbanu kosu zamijenila sam svojom prirodnom bojom i baš mi je draga ta promjena.

Kako održavate svoju liniju i koliko pridajete njezi kože?

Nemam neke posebne režime, volim fino jesti i kuham što češće, ne pretjerujem i trudim se imati i fizičku aktivnost. Kada mi obaveze dozvoljavaju najdraže mi je rano ujutro popeti se na Sljeme, pojesti objed gore i spustiti se. Ako nemam vremena zadovoljim se i manjim udaljenostima. Kožu ne opterećujem šminkom nepotrebno, za njegu koristim proizvode Dermalogica i L’aventure en primitivance koji je savršen prirodni serum iza kojega stoji kolegica Marija Tadić.

Na koncu, tko vas šiša? Privatno ste brineta dok su seriji glumite plavušu... razmišljate li o tome

Ivana Marušić, “She cuts your hair” je moj najdraži salon, kako i ime salona kaže i ja razmišljam da me Ivana ponovno ošiša. Što se boje tiče, osim ako to neka uloga ne bude zahtjevala, ostajem brineta.

