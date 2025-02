Gdje je danas Tina Katanić? Napustila je Hrvatsku, a sad se pohvalila novim velikim poslovnim uspjehom

Bivša manekenka, naša nekadašnja televizijska voditeljica te Loto djevojka, 41-godišnja Tina Katanić već više od godinu dana ne živi u Hrvatskoj. Lijepa plavuša, koju javnost pamti po osmijehu i ružičastoj boji koja je bila njezin zaštitni znak, preselila se u Španjolsku, točnije u Marbellu.

Prije nešto više od mjesec dana Tina se na društvenoj mreži LinkedIn pohvalila novim poslovnim uspjehom, a više od godinu dana radi za Gaming Innovation Group. "Barcelona, dolazimo! Oduševljena sam što se ponovno povezujem s partnerima i stupam u kontakt s njima, što prikazujemo vrhunska rješenja i tehnologije koje pokreću PAM rješenja i umjetna inteligencija. Moje dosadašnje poslovno putovanje bilo je nevjerojatno, a ja sam uzbuđena to nastavljam graditi karijeru na sjajnim odnosima koje smo uspostavili", napisala je ponosno Tina Katanić, a objava je prikupila više od stotinu oznaka "sviđa mi se". Inače, Tina u spomenutoj kompaniji izvršava dužnosti rukovoditelja poslovnog razvoja.

Foto: LinkedIn

Podsjetimo, osim što je javnost pamti po zaraznom osmijehu i ružičastoj boji, kao što smo spomenuli, pamti je i po teškom kaznenom djelu koje joj je učinjeno. Godine 2015. jedna od najpoznatijih manekenki i TV lica Hrvatske, proživjela je najteže trenutke svoga života nakon što je u javnost pušten video u kojem su nad njom trojica muškaraca izvršila teško kazneno djelo. Nakon toga se odlučila povući iz medija i okrenuti novu stranicu u životu. Nakon sedam godina šutnje, Tina je ekskluzivno za Story, odlučila progovoriti o ovoj bolnoj temi. Povod njezina istupa bila je spoznaja da Hrvatska i dalje ne pruža dovoljnu zaštitu ženama.

– Najogoljenije rečeno, bila sam žrtva kaznenog djela i teške povrede privatnosti. Sada kada imam priliku reći to vama i medijima koji će prenijeti moje riječi pa će ovo sigurno mnogi pročitati, moram reći i da nisam bila jedina. Mnoge druge djevojke bile su žrtve, baš kao i ja. Želim podići svijest o tome da se ne odmahuje rukom i ne stigmatizira nešto što je proizišlo iz čistog povjerenja. Važno je da se čuje tko je žrtva i tko je tu napravio teško kazneno djelo. Sva sreća da se danas žene štiti svim mogućim konvencijama te kaznenim i mnogim drugim zakonima. Na kraju krajeva, presuda je donesena, a ona kaže da su počinjena ozbiljna kaznena djela. U tom razdoblju najgore mi je bilo zbog moje obitelji, čak ne zbog mene. Iz svega sam izišla podignute glave. Najvažnije mi je da je donesena pravomoćna presuda i da je osoba dobila zatvorsku kaznu. Meni zatvorska kazna ne znači gotovo ništa jer je počinjena nepovratna šteta nad mnom, ali služi kao poruka da se ne mogu i ne smiju činiti kaznena djela te uništavati tuđi životi nekažnjeno. Rekla bih da to nije bio skandal, nego teško kazneno djelo – iskreno je ispričala za Story.

– Nikada nisam izgubila angažman s Hrvatskom lutrijom i Liscom, nisu mi okrenuli leđa. Već mjesec dana nakon te situacije zakoračila sam na pistu jubilarne revije u stilu Victoria’s Secret. Iako sam prvi put osjećala tremu u punom smislu te riječi, sve je prošlo fantastično! Naravno, bilo je i otkazanih angažmana i naravno da sam bila oštećena. Osjećale su se posljedice, što je normalno. Ali kada mi se pružila prilika za ovaj ozbiljniji dio karijere, malo dalje od medija i svjetla reflektora, osjetila sam da je to prava stvar – dodala je lijepa Zagrepčanka koja je svoju istinsku sreću pronašla upravo u Španjolskoj.

Tada se osvrnula i o tadašnjoj funkciji na poslu i čime se točno bavila. – Uglavnom radimo na engleskom jeziku jer pokrivamo strano tržište. Obavljam posao menadžera i mentora. Ukratko, vodim Loto djevojke kroz edukacije, monitoring, programe, unapređivanje vještina potrebnih za taj posao i scenski nastup. I dalje sam u tom biznisu, ali kroz edukacije i menadžerstvo. Vjerujem da im puno pomažem i da im dajem vjetar u leđa – ispričala je Katanić te dodala:

– Danas se osjećam kao konkretna žena, više nego kao slatkica s ružičastim naočalama i u ružičastom outfitu. Ne nosim baš toliko ružičastu odjeću, svi se s godinama mijenjamo i sazrijevamo. Bilo bi zabrinjavajuće da smo svi iste osobe kao i prije deset godina. No ostao je moj pečat – moj osmijeh. Kada me nasmijete, i dalje sam ista. Danas jasnije gledam na odgovornost odluka koje donosim, kao i na posljedice. Sve što sam proživjela izgradilo me u osobu kakva sam danas. Prošlost ne možemo mijenjati, ali možemo graditi svoju budućnost i utjecati na nju – zaključila je Tina.

