VIDEO Poslušajte kako je diskvalificirana pjevačica s Dore izvela hit Aleksandre Prijović u krcatoj Areni

Natalie Balmix, ime koje je posljednjih tjedana odjekivalo medijskim prostorom zbog diskvalifikacije s hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije, Dore, sinoć je doživjela jedan od vrhunaca dosadašnje karijere. Naime, Lexington Band, jedan od najpopularnijih bendova u regiji, pozvao ju je da im se pridruži na pozornici zagrebačke Arene.

Vrhunac večeri za Natalie bio je duet s frontmenom Lexingtona, Bojanom Vaskovićem. Zajedno su izveli pjesmu "Dođi sebi", koju inače Lexington izvodi s Aleksandrom Prijović. Publika je s oduševljenjem prihvatila Natalienu interpretaciju, a video snimke njenog nastupa brzo su se proširile društvenim mrežama, posebice TikTokom.

Zanimljivo je da je prošle godine kao gošća na koncertu Lexingtona bila najavljena Aleksandra Prijović, no njen dolazak je odgođen zbog trudnoće. Ove godine, uz Natalie Balmix, Lexington je ugostio još dva izvođača, čime su dodatno obogatili glazbeni doživljaj.

Podsjetimo, Natalie je u prosincu prošle godine doznala da je prošla na natječaju za Doru 2025. godine, da bi početkom siječnja bila diskvalificirana. Pjesmu je prvo odabrao sedmeročlani žiri, a njezina konačna verzija, predana 5. siječnja, glazbeno i tekstualno je izmijenjena više od 50 posto te se time smatra da pjesma u svojoj finalnoj verziji predstavlja novo glazbeno djelo. Pjesma s kojom je trebala nastupiti jest "Život ide dalje". Zbog toga Natalie ne može sudjelovati, a najavila je kako će svoju priču iznijeti danas. No, što o Natalie znamo do sada?

Mlada pjevačica privukla je pozornost publike nakon nastupa na Dori prošle godine s pjesmom "Dijamanti". Iza pjesme stoje Darko Dimitrov, Lazar Cvetkoski i Robert Bilbilov. Na samom kraju njenog polufinalnog nastupa prošle godine dogodila se tehnička greška, kada je matrica nastavila svirati, iako je ona završila s nastupom.

Inače, Natalie se s 21 godinom prvi put pojavila na sceni kao pjevačica u jednom zagrebačkom svadbenom bendu, a prekretnica u njenoj karijeri bio je nastup u popularnom srpskom pjevačkom natjecanju IDJ Show, gdje je 2022. osvojila šesto mjesto. Nakon toga nastavila je suradnju s mentorom Darkom Dimitrovim, a njihova prva suradnja "Lomi me" ima 2,4 milijuna pregleda na YouTubeu.

Natalie je osim glasom gledatelje osvojila i svojom životnom pričom. Bila je u braku u kojem se rodio njen sin Ivan. – Ivan je kao ja, borac. Mislim da će biti jako pametan. Ja vjerujem u ljubav i ušla sam u sve to kao jedna naivna djevojčica i onda kao ljubav pokreće sve. Ne, ljubav pokreće poštovanje. Nisam imala takvo viđenje o braku i tome svemu. Ja sam samohrana majka koja ne odustaje, to što se meni dogodilo ne bih poželjela najgorem neprijatelju. Bilo me sramota pogledati se u ogledalo, ali onda sam rekla sama sebi to je sada tako. Ili ćeš ostati na dnu ili ćeš zadnju slamku spasa uzeti – istakla je Natalie kroz suze.

Dodala je kako se jedva izvukla iz tog perioda i da je njena obitelj definitivno bila i njena najveća podrška te da je upravo zbog njih sada tu gdje jest. Danas je u vezi sa snimateljem i dron operaterom Matijom Škalićem.

