FOTO Zovu je najtetoviranijom ženom u Britaniji, a ovako je izgledala prije ukrasa

Glumica Becky Holt (36) nosi titulu najtetoviranije žene u Velikoj Britaniji. Da se time itekako ponosi potvrđuje pogled na njezine društvene mreže, prvenstveno Instagram, na kojem ovu 36-godišnjakinju prati oko 150 tisuća ljudi. Ona ih izazovnim fotografijama redovito obavještava o svakom novom ukrasu na sad već tetovažama potpuno prekrivenom tijelu.

Kako izvještavaju britanski mediji, Becky je kroz godine na svoj izgled uložila preko 35 tisuća funti, a razni motivi joj prekrivaju leđa, prsa, noge, ruke, pa čak i pazuhe. Iako tintu ima i na čelu te djelovima brade, u nedavnom intervjuu za Daily Star otkrila je kao, barem za sad, ne namjerava dirati svoje lice. - U ovom trenutku neće prekrivati lice, gotova sam s njim. Ali tko zna, kad ću biti starija i ostati i bez ovo malo mjesta za tetoviranje, možda ću pomisliti: "Punite ga, želim prekriti lice tetovažama", no trenutno nema nikakvih sličnih planova - izjavila je Holt koja jedino još nema istetoviran nos i dio oko nosa.

Model za tetovaže nalazi se u procesu stavljanja novih umjetničkih oblika na svoje ruke, a također planira promijeniti boju na nogama. U razgovoru je dodala: - Trenutno sam usred tetoviranja dlana. Imala sam dva tretmana na njemu i čekam treći. Zatim imam rezervaciju u lipnju kad ćemo još malo raditi na nogama. Riječ je o sitnom ažuriranju boje - rekla je manekenka koja ne može izdržati bez posjeta salonu za tetoviranje.

Ona je oduvijek željela biti hodajuće umjetničko djelo. Prethodno je poručila: - Još od malih nogu sanjam da sam potpuno prekrivena tetovažama. Od trenutka kad sam počela jednostavno se više nisam mogla zaustaviti. U početku sam rekla da nikad neću tetovirati ruke, grlo i lice, no onda sam ostala bez prostora i istetovirala sva mjesta koja sam mislila da neću - priznala je Becky koju, kako kaže, ljudi ćesto na temelju izgleda miješaju za pripadnicu neke bande. Također, zbog svog ekscentričnog izgleda često bude meta predrasuda, a doživjela je i neke neugodne trenutke.

- Nedavno sam bila u Turskoj i moja prijateljica i ja smo odlučile otići do jednog bara. Obje imamo tetovaže na licu i mjesto je bilo prazno, ali je zaštitar nam je rekao da su puni i da ne možemo ući. Slične situacije dešavale su se i u Texasu i New Yorku, no takvi slulajevi više su iznimka nego pravilo - ispričala je o lošim iskustvima ova Britanka iz Poyntona u Chesireu. U prošlosti je na Instagramu je objavila svoju sliku prije tetovaža. Tada je izgledala potpuno drugačije, a osim kože bez tinte nosila je i kratku crvenu frizuru. Taj prizor možete pogledati OVDJE.

Inače, Holt je prije tri godine rodila svoje prvo dijete, kćerkicu Auroru, koju ima s 11 godina mlađim dečkom Benom Masonom. O svojoj ljubavi progovorila je za Ok!: - Ben i ja se potpuno razlikujemo, i po izgledu i po osobnosti. Ja sam pravi ekstrovert, dok je on daleko suzdržaniji. Cijelo vrijeme dobivamo čudne poglede, ali nekako naša veza jednostavno funkcionira - pohvalila se glumica.

