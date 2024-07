Tony Cetinski najavio koncert na festivalu Šubićevac live

Za točno tjedan dana, u subotu 6. srpnja na stadionu HNK Šibenik počinje premijerno izdanje glazbenog festivala Šubićevac live, a festival otvara iščekivani koncert na kojem će pozornicu podijeliti Tony Cetinski i Nina Badrić.

Tony je u Šibeniku rado viđen gost i pravi miljenik publike. Svi njegovi koncerti do sada, pa i onaj 2022. u Tvrđavi Sv. Mihovila, bili su rasprodani do posljednjeg mjesta, a što priprema za iščekivani koncert na stadionu Šubićevac otkrio nam je u razgovoru.

„Ove godine slavim 35 godina svog poziva, tako da će koncert biti koncipiran kao presjek svih tih pjesama po fazama, ali u prvom redu želimo napraviti dobru zabavu i postići da ljudi opet idu promukli svojim kućama uz upalu mišića dan nakon koncerta!“ naglasio je Tony i dodao: „Za Šibenik me vežu nezaboravni koncerti, a već 6. srpnja opet ćemo zajedno pjevati i letjeti mislima na par sati kako bismo barem malo zaboravili na svakodnevicu. Uživat ćemo kao i svaki put do sada, u to sam siguran.“

O tome što ga osobno veže za Šibenik, Tony odgovara iskreno, ne skrivajući ljubav prema gradu i publici. „U Šibeniku igra samo ljubav i iskrenost, direktna komunikacija bez fige u džepu. Karakteran grad i karakterni ljudi. Ili jesi ili nisi. Nema u Šibeniku ništa na pola. Pored tolikog broja velikana koji su rodom iz ponosnog grada Šibenika drugačije se niti i ne očekuje. Privilegiran sam što imam dugogodišnju ljubav koju dijelim sa Šibenikom i njegovim gostima“, otkriva Tony.

Za brojnu je publiku u Dalmaciji koncert koji će se održati 6. srpnja na stadionu Šubićevac ostvarenje sna, jer su organizatori iz HNK Šibenik spojili dvije najveće glazbene zvijezde - Tonyja i Ninu. A baš kao i Nina koja je o tome već govorila, Tony se posebno raduje da će pozornicu dijeliti sa svojom dugogodišnjom kolegicom i prijateljicom.

„Nina je uvijek impulzivna i iskrena i nas veže bezbroj druženja i zajedničkih suradnji. Veseli me ponovno druženje sa Ninom i da, pjevat ćemo zajedno, to već znate,“ kaže Tony koji je nedavno trijumfirao pred rasprodanom Arenom Zagreb na svom rođendanskom koncertu, slaveći 35 godina karijere i 55. rođendan. Kako se danas osjeća sa svojim godinama i svim velikim uspjesima koji su iza njega, popularni pjevač kaže: „Ne osvrćem se na prošlost, niti jurim za budućnosti. Naučio sam uživati u svakom danu i trenutku ne osvrćući se na jučer ili sutra. Osim arena, mene jednako vesele i manji koncerti koji nas također očekuju. Treba u svemu uživati i čvrsto ostajati s obje noge na zemlji.“ Šibenski koncert koji je pred nama bit će posebna noć za publiku, ali i za ove velikane domaće pop scene, Tonyja i Ninu, a fanovima preostaje da požure po svoje ulaznice.