FOTO Udala se najpoznatija pjevačica današnjice! Posebnim slavljem uplovili u bračnu luku

Slavna pjevačica i glumica, 33-godišnja Selena Gomez, jedna od najprepoznatljivijih zvijezda svoje generacije, ušla je u novo životno poglavlje – brak. Protekle subote, u romantičnom ambijentu sunčane Kalifornije, izrekla je sudbonosno "da" svom partneru, 37-godišnjem glazbenom producentu Bennyju Blancu, s kojim ju već neko vrijeme povezuje snažna ljubavna veza.

Zvijezda serije Only Murders in the Building na svom je vjenčanju zablistala u raskošnoj, ali elegantnoj vjenčanici s potpisom Ralpha Laurena. Kreacija s cvjetnim halter-izrezom i strukturiranim korzetom savršeno je naglasila njezinu figuru i ženstvenost, dok je decentna čipka dodala notu klasične profinjenosti. Poseban trenutak dogodio se kada se otkrilo da je i mladoženja odabrao odijelo istog slavnog dizajnera, čime je par pokazao sklad i usklađenost i na modnom planu.

Na društvenim mrežama Selena je s obožavateljima podijelila niz očaravajućih fotografija s ceremonije, a samo nekoliko sati nakon objave internet je preplavila lavina komentara, čestitki i reakcija. Fanovi su je obasuli komplimentima, a mnogi su naglasili kako je pjevačica izgledala "poput prave hollywoodske princeze".

Sama ceremonija okupila je brojne slavne goste iz svijeta glazbe i filma. Među uzvanicima su bili Selenina dugogodišnja prijateljica Taylor Swift, društvena ikona Paris Hilton, ali i njezini kolege i prijatelji sa seta, Martin Short i Steve Martin. Atmosfera je, kako pišu američki mediji, bila ispunjena toplinom, emocijama i neformalnim veseljem, daleko od hladne glamuroznosti tipičnih celebrity vjenčanja. Selena i Benny svoju su ljubavnu priču učvrstili i profesionalno – u ožujku su objavili zajednički album I Said I Love You First... And You Said It Back, čime su dokazali da su jednako usklađeni i na sceni i izvan nje. Vezom su javno potvrdili u prosincu 2023., a točno godinu dana kasnije, u prosincu 2024., zaručili su se.

Blanco je pjevačicu zaprosio posebnim prstenom koji su zajedno osmislili. Riječ je o elegantnom komadu nakita s markiznim dijamantom, svojevrsnoj posveti njezinoj pjesmi Good For You. Kada je podijelila vijest sa svijetom, Gomez je uz fotografiju zaručničkog prstena napisala kratko, ali dirljivo: "Zauvijek počinje sada…"

Uoči samog vjenčanja, par je na tradicionalan način proslavio svoje posljednje dane kao zaručnici. Dok je Benny s prijateljima otputovao u Las Vegas na zabavu u stilu "momaka za oproštaj", Selena je sa svojim bliskim prijateljicama uživala u meksičkom Cabo San Lucasu. Ondje je, raspoložena i nasmijana, pozirala ispred dekoracije s balonima na kojima je stajao natpis Mrs. Levin, kao simpatična referenca na pravo ime svog supruga, Benjamin Levin. Iako su detalje priprema brižno skrivali od očiju javnosti, obožavatelji su iz intervjua i podcasta doznali da je par do posljednjih mjeseci gotovo sve prepuštao slučaju. "Iskreno, ništa još nismo smislili", priznali su u travnju, otkrivši tek da su najveću pažnju posvetili odabiru hrane. Selena se tada kroz smijeh osvrnula i na prvi ples: "Mislim da ga nećemo imati, nekako se osjećam posramljeno zbog toga." Upravo ta spontanost i neposrednost pokazale su da se iza svjetskog sjaja krije jedna topla i jednostavna ljubavna priča.

S vjenčanjem koje će zasigurno ostati zapamćeno kao jedno od najspektakularnijih događaja godine u svijetu slavnih, Selena Gomez i Benny Blanco zakoračili su u bračnu avanturu. Njihova zajednička priča, isprepletena glazbom, humorom i međusobnom podrškom, tek sada dobiva svoj najljepši nastavak – onaj u kojem, kako je Selena jednom rekla, "ljubav konačno postaje dom".