PREDIVNO!

FOTO Udala se najpoznatija pjevačica današnjice! Posebnim slavljem uplovili u bračnu luku

VL
Autor
Vecernji.hr
28.09.2025.
u 12:50

Ponajbolja pjevačica današnjice, Selena Gomez uplovila je u bračnu luku s glazbenim producentom Bennyjem Blancom.

Slavna pjevačica i glumica, 33-godišnja Selena Gomez, jedna od najprepoznatljivijih zvijezda svoje generacije, ušla je u novo životno poglavlje – brak. Protekle subote, u romantičnom ambijentu sunčane Kalifornije, izrekla je sudbonosno "da" svom partneru, 37-godišnjem glazbenom producentu Bennyju Blancu, s kojim ju već neko vrijeme povezuje snažna ljubavna veza.

Zvijezda serije Only Murders in the Building na svom je vjenčanju zablistala u raskošnoj, ali elegantnoj vjenčanici s potpisom Ralpha Laurena. Kreacija s cvjetnim halter-izrezom i strukturiranim korzetom savršeno je naglasila njezinu figuru i ženstvenost, dok je decentna čipka dodala notu klasične profinjenosti. Poseban trenutak dogodio se kada se otkrilo da je i mladoženja odabrao odijelo istog slavnog dizajnera, čime je par pokazao sklad i usklađenost i na modnom planu.

Na društvenim mrežama Selena je s obožavateljima podijelila niz očaravajućih fotografija s ceremonije, a samo nekoliko sati nakon objave internet je preplavila lavina komentara, čestitki i reakcija. Fanovi su je obasuli komplimentima, a mnogi su naglasili kako je pjevačica izgledala "poput prave hollywoodske princeze".

Sama ceremonija okupila je brojne slavne goste iz svijeta glazbe i filma. Među uzvanicima su bili Selenina dugogodišnja prijateljica Taylor Swift, društvena ikona Paris Hilton, ali i njezini kolege i prijatelji sa seta, Martin Short i Steve Martin. Atmosfera je, kako pišu američki mediji, bila ispunjena toplinom, emocijama i neformalnim veseljem, daleko od hladne glamuroznosti tipičnih celebrity vjenčanja. Selena i Benny svoju su ljubavnu priču učvrstili i profesionalno – u ožujku su objavili zajednički album I Said I Love You First... And You Said It Back, čime su dokazali da su jednako usklađeni i na sceni i izvan nje. Vezom su javno potvrdili u prosincu 2023., a točno godinu dana kasnije, u prosincu 2024., zaručili su se.

Blanco je pjevačicu zaprosio posebnim prstenom koji su zajedno osmislili. Riječ je o elegantnom komadu nakita s markiznim dijamantom, svojevrsnoj posveti njezinoj pjesmi Good For You. Kada je podijelila vijest sa svijetom, Gomez je uz fotografiju zaručničkog prstena napisala kratko, ali dirljivo: "Zauvijek počinje sada…"

S vjenčanjem koje će zasigurno ostati zapamćeno kao jedno od najspektakularnijih događaja godine u svijetu slavnih, Selena Gomez i Benny Blanco zakoračili su u bračnu avanturu. Njihova zajednička priča, isprepletena glazbom, humorom i međusobnom podrškom, tek sada dobiva svoj najljepši nastavak – onaj u kojem, kako je Selena jednom rekla, "ljubav konačno postaje dom".
Ključne riječi
vjenčanje pjevačica Benny Blanco Selena Gomez showbiz

