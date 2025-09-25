Naši Portali
DVA DESETLJEĆA LJUBAVI

FOTO Veliko slavlje u obitelji Marijane Mikulić! Glumica poručila: 'Lomile nas bure, oluje, pare i besparice'

25.09.2025.
u 11:33

Iako glumica rijetko dijeli detalje iz privatnog života, ovom je prigodom pokazala koliko joj obitelj znači, a fotografija s vjenčanja sa suprugom Josipom povodom 20 godina braka raznježila je publiku.

Poznata glumica Marijana Mikulić obilježila je 20. godišnjicu braka sa suprugom Josipom. Emotivnom objavom na Instagramu prisjetila se svih izazova i sretnih trenutaka koji su oblikovali njihov zajednički život. - Lomile nas bure, oluje, bolest, zdravlje, pare i besparice. Al opstadosmo. Ko bi se nad’o. Još barem ovoliko da izguramo. Nek nam je sritno ljudino moja! - napisala je Marijana uz fotografiju s vjenčanja suprugu Josipu, pročelniku na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Njezina objava odmah je izazvala lavinu čestitki prijatelja i pratitelja.

- "Sretnooo", "Bogu hvala i slava!", "Sretno dalje iz godine u godinu", "Predivno, sve vam cvitalo pa tako do zlatnog", "Zauvijek ovako", "Čestitam i ostanite uvijek ovakvi … u ljubavi … puno vas volimo!" - samo su neki od brojnih komentara podrške. Inače, par se upoznao na jednoj svadbi, a vjenčali su se 2005. godine te u braku dobili tri sina: Ivana, Andriju i Jakova. Iako glumica rijetko dijeli detalje iz privatnog života, ovom je prigodom pokazala koliko joj obitelj znači, a fotografija iz mladosti raznježila je publiku.

Da njihov put nije uvijek bio lak, potvrdila je i sama Mikulić: - U međuvremenu su se dogodila djeca, kredit, poslovi dolazili i odlazili, usponi padovi... sad imamo sve, samo ne stignemo imati nas. Ali ja volim sve to što imamo, iako jedno drugo svako toliko želimo ispaliti raketom - napisala je povodom proslave 15. godišnjice braka, iskreno i bez uljepšavanja.

Jedan od najtežih perioda bio je kada je suprug Josip zbog prestižne stipendije na godinu dana preselio u Berlin, dok je Marijana sama brinula o trojici sinova. Koliko je to bilo izazovno, potvrdio je i sam Josip lani: - Ni sam ne znam kako si preživjela, čudo si! - poručio je supruzi. 

Zagreb: Glumica Marijana Mikulić
1/23

 - Prodaja stana. Kupnja i renovacija kuće. Upisi u srednju ADHD sina. Paralelno življenje autizma. Muževa stipendija i selidba u Berlin. Godinu dala solo s troje djece.. u nedovršenoj kući. Poželjela se rastati i zatući ga 1000 puta. A sad tako sretna da je tu. Samo da smo svi na hrpi. Zahvalna do Neba i nazad - napisala je Marijana uz fotografiju na kojoj nazdravlja sa suprugom. Danas, kada su sve bure iza njih, ne skrivaju sreću što su ponovno na okupu i što njihova ljubav traje unatoč svim životnim olujama.

