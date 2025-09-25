FOTO Veliko slavlje u obitelji Marijane Mikulić! Glumica poručila: 'Lomile nas bure, oluje, pare i besparice'

Poznata glumica Marijana Mikulić obilježila je 20. godišnjicu braka sa suprugom Josipom. Emotivnom objavom na Instagramu prisjetila se svih izazova i sretnih trenutaka koji su oblikovali njihov zajednički život. - Lomile nas bure, oluje, bolest, zdravlje, pare i besparice. Al opstadosmo. Ko bi se nad’o. Još barem ovoliko da izguramo. Nek nam je sritno ljudino moja! - napisala je Marijana uz fotografiju s vjenčanja suprugu Josipu, pročelniku na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Njezina objava odmah je izazvala lavinu čestitki prijatelja i pratitelja.

- "Sretnooo", "Bogu hvala i slava!", "Sretno dalje iz godine u godinu", "Predivno, sve vam cvitalo pa tako do zlatnog", "Zauvijek ovako", "Čestitam i ostanite uvijek ovakvi … u ljubavi … puno vas volimo!" - samo su neki od brojnih komentara podrške. Inače, par se upoznao na jednoj svadbi, a vjenčali su se 2005. godine te u braku dobili tri sina: Ivana, Andriju i Jakova. Iako glumica rijetko dijeli detalje iz privatnog života, ovom je prigodom pokazala koliko joj obitelj znači, a fotografija iz mladosti raznježila je publiku.

Da njihov put nije uvijek bio lak, potvrdila je i sama Mikulić: - U međuvremenu su se dogodila djeca, kredit, poslovi dolazili i odlazili, usponi padovi... sad imamo sve, samo ne stignemo imati nas. Ali ja volim sve to što imamo, iako jedno drugo svako toliko želimo ispaliti raketom - napisala je povodom proslave 15. godišnjice braka, iskreno i bez uljepšavanja.

Jedan od najtežih perioda bio je kada je suprug Josip zbog prestižne stipendije na godinu dana preselio u Berlin, dok je Marijana sama brinula o trojici sinova. Koliko je to bilo izazovno, potvrdio je i sam Josip lani: - Ni sam ne znam kako si preživjela, čudo si! - poručio je supruzi.

Marijana Mikulić podijelila neugodnu situaciju sa sinovog rođendana: 'Samo sam nijemo stajala'

- Prodaja stana. Kupnja i renovacija kuće. Upisi u srednju ADHD sina. Paralelno življenje autizma. Muževa stipendija i selidba u Berlin. Godinu dala solo s troje djece.. u nedovršenoj kući. Poželjela se rastati i zatući ga 1000 puta. A sad tako sretna da je tu. Samo da smo svi na hrpi. Zahvalna do Neba i nazad - napisala je Marijana uz fotografiju na kojoj nazdravlja sa suprugom. Danas, kada su sve bure iza njih, ne skrivaju sreću što su ponovno na okupu i što njihova ljubav traje unatoč svim životnim olujama.