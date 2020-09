Marijana Mikulić čestitala suprugu 15. godišnjicu braka: Sad imamo sve, samo ne stignemo imati nas

Glumica Marijana Mikulić i njezin suprug Josip proslavili su 15 godina braka u kojem su im se rodila tri sina; Ivan, Andrija i Jakov. Marijana je čestitala suprugu prvih 15 godina braka i napisala je:

- U međuvremenu se dogodila djeca, kredit, poslovi dolazili odlazili, usponi padovi, bolesti, zdravlje, pare, besparica, stan, pas... Uglavnom, sad imamo sve, samo ne stignemo imati nas. Ali ja volim sve to što imamo, iako jedno drugo svako toliko želimo ispaliti raketom. Ne bih mijenjala ni tebe, ni nas, ni ovo sve za tisuću bilo čega drugog. Samo jako, samo jako dalje. Sretnih nam prvih 15. "Poklanjam tebi sve moje pjesme, nitko te tako voljeti ne smije"...

Glumica i njezin suprug docent na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu vjenčali su se u Širokom Brijegu, a prije godinu dana otkrila je i kako su se na ulazak u bračnu luku odlučili i iz praktičnih razloga i objasnila je o čemu je bila riječ.

- Mojim roditeljima bilo je prihvatljivo da se na Akademiju dramskih umjetnosti preselim u Zagreb, no nije im bilo prihvatljivo da odem živjeti s dečkom. Ovom odlukom zadovoljili smo obje strane na neki način. Bili smo mladi, bila je to veza na daljinu, ali odmah smo vidjeli da je to to. Jedva smo čekali kad ćemo se vidjeti - rekla je za Story prije godinu dana.