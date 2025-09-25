Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 36
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
OBITELJSKA IDILA

FOTO Predivne vijesti! Rodila je slavna pjevačica, otkriveno nesvakidašnje ime koje je dala trećem djetetu

Foto: Profimedia
1/19
VL
Autor
Vecernji.hr
25.09.2025.
u 08:38

Sinoć je u kasnim satima, na društvenoj mreži Instagram, slavna pjevačica Rihanna otkrila kako je na svijet došlo njezino treće dijete - djevojčica kojoj su dali nesvakidašnje ime!

Rihanna i A$AP Rocky ponovno imaju razloga za slavlje – u njihov je život stigla još jedna prinova. Naime, svjetski slavna pjevačica 13. rujna rodila je svoje treće dijete, a ujedno i prvu kćer. Sretnu vijest s obožavateljima je odlučila podijeliti tek dva tjedna kasnije putem Instagrama, gdje je otkrila i neobično, ali vrlo posebno ime djevojčice – Rocki Irish Mayers.

U objavi koja je u kratkom vremenu privukla golemu pažnju, Rihanna je pokazala fotografiju svoje mezimice odjevene u nježnoružičasti bodi, okružene raskošnim ružičastim mašnama, dok je druga fotografija otkrila par sitnih boksačkih rukavica u "baby" veličini – detalj koji je odmah raznježio njezine pratitelje i dodatno naglasio originalnost objave.

FOTO Ida Prester zgrozila javnost izgledom stubišta zgrade u kojoj unajmljuje stan
1/25

Dolaskom male Rocki, pjevačica i reper postali su ponosni roditelji troje djece, čime je njihova obitelj postala peteročlana. Par već ima dva sina: trogodišnjeg RZA Athelstona Mayersa, rođenog u svibnju 2022., te mlađeg Riota Rosea Mayersa, koji je godinu dana kasnije stigao na svijet i sada ima dvije godine.

Obitelj Mayers tako je u kratkom vremenu postala bogatija za troje djece, a Rihanna i Rocky, osim što grade uspješne karijere, sada uživaju i u najvažnijim životnim ulogama – onima brižnih roditelja.

Ključne riječi
pjevačica prinova dijete Rihanna ASAP Rocky showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Ivana Kindl u Saxu održala koncert i promociju novog spota
EMOTIVAN STATUS

Naša pjevačica dirnula fanove objavom koja topi srca: Pokazala je tatu koji slavi 79. rođendan i ne viđamo ga često

U svijetu u kojem slavne osobe često dijele samo pažljivo birane i glamurozne trenutke, Ivana je odlučila s javnošću podijeliti jedan od najintimnijih i najtoplijih trenutaka – proslavu rođendana svog voljenog oca. Fotografijom koja odiše iskrenom ljubavlju i privrženošću, pjevačica je otkrila djelić svoje obiteljske idile i raznježila srca tisuća ljudi.

Zuza Beine
Video sadržaj
TUŽNA VIJEST

Preminula TikTok zvijezda Zuza (14): borila se s leukemijom 11 godina, obitelj slomljena dvostrukom tragedijom

Zuzina borba započela je kada je imala samo tri godine. Tada joj je dijagnosticiran rijedak i agresivan oblik raka krvi i koštane srži koji se najčešće javlja kod odraslih. Unatoč poražavajućim prognozama, nije se predavala. Tijekom svog kratkog života, čak pet puta je pobijedila bolest, prošla je kroz tri transplantacije koštane srži i nebrojene cikluse kemoterapije

Učitaj još