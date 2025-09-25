FOTO Predivne vijesti! Rodila je slavna pjevačica, otkriveno nesvakidašnje ime koje je dala trećem djetetu

Rihanna i A$AP Rocky ponovno imaju razloga za slavlje – u njihov je život stigla još jedna prinova. Naime, svjetski slavna pjevačica 13. rujna rodila je svoje treće dijete, a ujedno i prvu kćer. Sretnu vijest s obožavateljima je odlučila podijeliti tek dva tjedna kasnije putem Instagrama, gdje je otkrila i neobično, ali vrlo posebno ime djevojčice – Rocki Irish Mayers.

U objavi koja je u kratkom vremenu privukla golemu pažnju, Rihanna je pokazala fotografiju svoje mezimice odjevene u nježnoružičasti bodi, okružene raskošnim ružičastim mašnama, dok je druga fotografija otkrila par sitnih boksačkih rukavica u "baby" veličini – detalj koji je odmah raznježio njezine pratitelje i dodatno naglasio originalnost objave.

Dolaskom male Rocki, pjevačica i reper postali su ponosni roditelji troje djece, čime je njihova obitelj postala peteročlana. Par već ima dva sina: trogodišnjeg RZA Athelstona Mayersa, rođenog u svibnju 2022., te mlađeg Riota Rosea Mayersa, koji je godinu dana kasnije stigao na svijet i sada ima dvije godine.

Obitelj Mayers tako je u kratkom vremenu postala bogatija za troje djece, a Rihanna i Rocky, osim što grade uspješne karijere, sada uživaju i u najvažnijim životnim ulogama – onima brižnih roditelja.