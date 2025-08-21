FOTO Slavna Spajsica uživa u Hrvatskoj! U društvu supruga posjetila je ovu lokaciju

Dobro je poznato da su našu obalu ove godine posjetili brojni poznati. Hollywoodski glumci, pjevači, sportaši, već su dobro znana lica na Jadranu, a ovom popisu nedavno se pridružila i glazbenica i bivša članica grupe Spice Girls Geri Halliwell. Geri je prvo snimljena na jahti Majic u blizini Pelješca i to u društvu supruga Christiana Hornera i njihove djece. Potom su se uputili prema Dubrovniku, a sada su posjetili i naš Nacionalni park Krka, a time su se iz NP pohvalili na Facebooku.

- Očarale su ih ljepote Skradinskog buka – a nama je bila čast ugostiti ih - napisali su.

Podsjetimo, Geri i Christian prolazili su kroz teško razdoblje zadnjih godinu dana i nagađalo se kako će se razvesti. Naime, njezinog supruga koji je do nedavno bio šef tima Red Bull Formule 1, zaposlenica tvrtke optužila je za seksualno zlostavljanje i neprimjereno ponašanje. Interna istraga oslobodila je Hornera svih optužbi. Britanski mediji pisali su kako je to poljuljalo njegov odnos sa suprugom.

Nakon takvih natpisa Geri se uskoro pojavila na jednoj od utrka Formule 1, kako bi pokazala da daje podršku svom suprugu. Par se upoznao 2009. u Monte Carlu gdje je Geri bila gošća Bernieja Ecclestonea. Britanski mediji tada su prenosili kako su Geri i Christian bliski prijatelji, a on je tada bio u vezi. Pet i pol godina kasnije par se zaljubio i objavio svoju vezu. Horner je nakon samo pet mjeseci zaprosio Ginger Spice i to dijamantnim prstenom čija je vrijednost procijenjena na 80.000 funti.

Vjenčali su se 2015. u Bedfordshireu pred brojnim slavnim gostima, među kojima su bile "Baby Spice" Emma Bunton, Amanda Holden i Jennifer Saunders.