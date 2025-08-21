Preminuo je najljubazniji sudac na svijetu, njegova vjera u dobrotu ljudi osvojila je sve

U 88. godini života preminuo je američki sudac Frank Caprio, globalno poznat po svom suosjećajnom i duhovitom pristupu u sudnici. Njegova obitelj potvrdila je tužnu vijest, nakon što se Caprio posljednjih godina borio s rakom gušterače. U dirljivoj objavi na njegovom službenom profilu opisali su ga kao čovjeka čija su toplina, humor i vjera u dobrotu ljudi ostavili neizbrisiv trag na sve koji su ga poznavali, dodajući kako će im neizmjerno nedostajati.

Caprio je postao međunarodni fenomen zahvaljujući televizijskoj emisiji "Caught in Providence", koja je započela kao lokalni program, a prerasla u globalni hit. Snimke njegovih nesvakidašnjih sudskih procesa, u kojima je često pokazivao razumijevanje za ljudske pogreške i teške životne okolnosti, postale su viralne na društvenim mrežama, prikupivši milijarde pregleda. Upravo ga je taj jedinstveni stil, prožet empatijom i zdravim razumom, učinio poznatim pod nadimkom “najljubazniji sudac na svijetu”.

Njegov sin David zahvalio je milijunima obožavatelja na porukama podrške koje su stizale tijekom očeve bolesti te ih je pozvao da, u čast njegova oca, nastave “širiti dobrotu”. Dirljivim riječima od Caprija se oprostila i produkcijska kuća Debmar-Mercury, koja stoji iza popularne emisije. Opisali su ga kao suca s jedinstvenim spojem suosjećanja i zdravog razuma, naglasivši kako će im neizmjerno nedostajati.

Tijekom svoje dugogodišnje i ugledne karijere, sudac Caprio predsjedao je u tisućama slučajeva u svom rodnom gradu Providenceu, na Rhode Islandu. Iako je bio cijenjen lokalno, televizijska emisija donijela mu je svjetsko priznanje i čak tri nominacije za prestižnu nagradu Daytime Emmy, od čega su dvije bile osobne, i to prošle godine.

Caprio je u prosincu 2023. godine javno otkrio svoju dijagnozu, poručivši obožavateljima da je spreman boriti se koliko god može. U svojim posljednjim obraćanjima zahvaljivao je na neizmjernoj podršci i molitvama koje su mu pružale snagu, a nedavno je objavio da je zbog zdravstvenih komplikacija ponovno hospitaliziran. Iza sebe je ostavio suprugu Joyce, s kojom je proveo gotovo 60 godina u braku, petero djece, sedmero unučadi i dvoje praunučadi.