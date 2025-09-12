FOTO Skandal na gala zabavi! Influencerica skinula bundu pred fotografima i izazvala kaos

Gala zabava slovačke televizijske postaje JOJ pretvorila se u viralni incident zbog tamošnje influencerice Bianke Rumanove. Na "ljubičasti" tepih stigla je ogrnuta u veliku bundu, no u potezu koji je sve ostavio bez daha, skinula ju je i otkrila gotovo golo tijelo. Nosila je tek prozirnu haljinu ispod koje su se vidjele tange u boji kože i naljepnice preko bradavica. Nastao je kaos, a šok i nevjerica zavladali su jednim od najvećih događaja u Slovačkoj.

Inspiracija je bila i više nego očita. Rumanová je u potpunosti iskopirala kontroverzni stil Biance Censori, supruge kontroverznog repera Kanyea Westa, koja redovito šokira javnost "golim" izdanjima. Osim same ideje, Slovakinja je preuzela i detalje stajlinga – prozirne štikle, tamnu šminku i kosu zalizanu u punđu, baš kao što to često čini i Censori, čime je potvrdila da se radi o pomno isplaniranoj provokaciji.

Foto: Profimedia

Kako prenosi slavački Diva.sk, influencerica je performans najavila na društvenim mrežama porukom "Danas bi internet mogao pasti." - Kad kažem yolo (Živiš samo jednom), bit će to ozbiljan yolo. Veselim se tome i imam poštovanja prema tome. Raditi nešto kontroverzno što će na kraju imati lijepu ideju zahtjeva hrabrost. Sad ću napisati nešto na što nisam navikla. Ali tko će, ako neću ja? Samo jednom živimo i ovo je showbiznis, dušo - objasnila je svoj potez Slovakinja. Pritom je pozvala pratitelje da ne osuđuju, već da sve shvate umjetnički i razmišljaju o "lijepom, smislenom kraju".

Tko je Bianca Censori koja se gola pojavila na dodjeli nagrade Grammy? Obitelj joj navodno povezana s mafijom

Unatoč njezinim pozivima na umjetničko razumijevanje, reakcije javnosti bile su uglavnom negativne. Mnogi su kritizirali njezin potez kao neprimjeren, smatrajući da mu nije mjesto na svečanom događaju. Inače, Bianku na Instagramu prati preko 340 tisuća ljudi, što ju čini jednom od najpopularnijih slovačkih influencerica, a zbog svoje odlučnosti i samopouzdanja postala je uzor mnogim mladim ženama.

Podsjetimo, njezina poznatija imenjakinja Censori i, kako sam sebe oslovljava, reper Ye početkom godine stigli su na crveni tepih dodjele nagrada Grammy a, prema pisanju medija, na kraju ih je s dodjele morala ispratiti policija. Kanye West bio je nominiran za najbolju rap pjesmu za suradnju "Carnival" s Ty Dolla $ignom pa je na dodjelu Bianca došla u dugom crvenom kaputu, no ispod njega nije bilo gotovo ničega. Tek prozirna haljina koja je otkrivala sve jer nije imala ni donji veš. Par je navodno pokušao rekreirati naslovnicu Westovog albuma "Vultures 1" iz 2024. godine. Na originalnoj naslovnici, Censori je nosila visoke crne čizme i prozirni materijal. Bilo kako bilo, na kraju su samo poslani kući jer izazvali su burne reakcije. Mnogi su ovo nazvali neprimjerenim.