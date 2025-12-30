FOTO Kako izgledaju djeca Alena Vitasovića? Glazbenik ih rijetko pokazuje, a za njih kaže: 'Moja sreća i snaga'

Glazbenik Alen Vitasović vrlo je aktivan na društvenim mrežama, a sada se pohvalio i svojom djecom. Naime, podijelio je njihove rijetke fotografije uz nekoliko emotivnih riječi. ''Mia i Ivan Vitasović. Moja sreća i snaga'', napisao je na Facebooku.

Objava je oduševila njegove pratitelje, koji su objavu zatrpali brojnim komentarima. ''Imaš prekrasnu djecu'', ''Budi ponosan, to je najveće bogatstvo'', ''Stvarno su predivni. Za njih vrijedi živjeti i boriti se'', ''Prekrasni'', ''Lijepi ljudi'', dio je komentara.

Inače, Vitasović je nedavno iznenadio svoje brojne pratitelje na društvenim mrežama rijetkom i emotivnom objavom povodom 23. rođendana svoje kćeri Mije. Na svom profilu na Facebooku podijelio je njezinu umjetničku crno-bijelu fotografiju iz profila koja je odmah izazvala oduševljenje fanova, pokazujući da je Mia izrasla u pravu ljepoticu. Iako glazbenik inače nastoji držati obitelj podalje od očiju javnosti, ovaj poseban povod natjerao ga je da podijeli trenutak ponosa, ali u svom prepoznatljivom stilu nije propustio dodati i vrlo zaštitnički komentar upućen potencijalnim udvaračima: - Ne diraj mi kćerku! Jer ćeš naj***ti" - poručio je Vitasović.

Ispod objavljene fotografije ubrzo su se počele nizati brojne čestitke i komplimenti Vitasovićevih prijatelja i dugogodišnjih obožavatelja, a mnogi su ostali zatečeni ljepotom mlade slavljenice. - "Kako lijepa djevojka..sretan joj ročkas", "Predivnaa Mia, sretan rođendan", "Sretno tvojoj ljepotici od srca" - neki su od komentara na objavu koja je u nekoliko dana skupila preko 450 oznaka 'Sviđa mi se'.

Podsjetimo, pjevač je djecu dobio ih je u prvom braku s bivšom suprugom Sandrom, s kojom je proveo više od dva desetljeća zajedničkog života prije službenog razvoda 2016. godine. Iako je Vitasović kasnije sreću potražio u drugom braku s 25 godina mlađom Eleonorom, i ta je ljubavna priča nedavno dobila svoj kraj. Alen nikada nije skrivao koliko mu djeca znače i koliko je ponosan na njihove životne puteve, unatoč svim izazovima i borbama koje je njegova dugogodišnja karijera nosila sa sobom.

Osim privatnih slavlja, studeni je za pjevača bio iznimno uspješan i na poslovnom planu, jer je velikim koncertom u dvorani Lisinski obilježio 35 godina karijere. Pjevao je puna dva sata pred rasprodanim gledalištem, izvodeći svoje najveće hitove, a posebno iznenađenje večeri bilo je gostovanje trenutačno jedne od najvećih zvijezda, Baby Lasagne. Njihov nastup oduševio je publiku i pokazao da istarska legenda, uz zaštitnički stav prema kćeri, i dalje suvereno vlada pozornicama.