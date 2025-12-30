Naši Portali
NOSTALGIČNA PJEVAČICA

Danijela Martinović objavila emotivnu fotografiju s roditeljima: 'Neizmjerno zahvalna'

Zagreb: Danijela Martinović održala je božićni koncert u Lisinskom
Foto: Marko Seper/PIXSELL
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
30.12.2025.
u 19:28

Za istim stolom za kojim smo slavili i Božiće i rođendane i imendane i Nove godine više od četrdeset godina", započela je Danijela. Opisala je kako je stol, poput mnogih iz našeg djetinjstva, uvijek bio pomalo stisnut uza zid, ali unatoč tome, za njim je uvijek vladala gužva ispunjena smijehom

Naša poznata pjevačica Danijela Martinović podijelila je na svom Instagram profilu fotografiju koja je mnogima ugrijala srce u ovo blagdansko vrijeme. Na slici pozira s širokim osmijehom između svojih roditelja, Ivanke i Ivana, za obiteljskim kuhinjskim stolom. Iako naizgled jednostavan, prizor nosi duboku emotivnu poruku koju je pjevačica opisala riječima ispunjenim nostalgijom i zahvalnošću.

"Neizmjerno zahvalna. Za istim stolom za kojim smo slavili i Božiće i rođendane i imendane i Nove godine više od četrdeset godina", započela je Danijela. Opisala je kako je stol, poput mnogih iz našeg djetinjstva, uvijek bio pomalo stisnut uza zid, ali unatoč tome, za njim je uvijek vladala gužva ispunjena smijehom. "Baš uvijek je bilo mjesta za sve", naglasila je, evocirajući uspomene na toplinu i zajedništvo koje taj komad namještaja simbolizira. Svojim je pratiteljima zaželjela sretnu i blagoslovljenu Novu 2026. godinu. Fotografiju možete vidjete OVDJE.

Zagreb: Danijela Martinović održala je božićni koncert u Lisinskom
1/21

Ova objava dolazi na kraju iznimno uspješne godine za splitsku pjevačicu. Nakon što je održala dugoočekivani koncert "Božić s Danijelom" u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog početkom prosinca, gdje se vratila nakon dvadeset godina, nastupila je i na sam Badnjak na splitskoj Pjaci. Uz to, 2025. godina ostat će zapamćena i po novoj glazbi, singlu "Sve je na svon mistu" te albumu "25 Greatest Hits".

Danijelina objava izazvala je lavinu emotivnih reakcija njezinih pratitelja. Mnogi su se u komentarima prisjetili vlastitih obiteljskih okupljanja i stolova koji čuvaju najljepše uspomene. "Blago onima koji i danas side za takvim stolovima", jedan je od komentara koji sažima osjećaje mnogih. "Najljepši sretni blagdani sa svojom obitelji, da su svi na okupu", dodao je drugi pratitelj. Među brojnim srcima i lijepim željama istaknuo se i jedan posebno osoban komentar: "Pozdrav svima, posebno tati, on je moj kršteni kum", otkrivajući dugogodišnju povezanost. Osim na poslovnom planu, čini se da Danijeli cvjetaju ruže i u privatnom životu. Pjevačica je već neko vrijeme u sretnoj vezi s kriminalističkim inspektorom Josipom Plavićem, a mediji su tijekom godine izvještavali o njihovoj ljubavi i zajedničkim trenucima. 

Ključne riječi
showbiz roditelji Danijela Martinović

