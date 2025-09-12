Nove pikanterije iz života Ive Sanadera otkrili njegovi susjedi: 'Bio mu je unuk prije dva dana'

Datuma 31. srpnja domaću je javnost iznenadila vijest kako prema odluci Županijskog suda u Sisku, bivši premijer Ivo Sanader, koji je izdržavao zatvorsku kaznu u Lipovici - pušten na uvjetnu slobodu. Odluka je donesena na sjednici vijeća, tada je doznao Večernji list od osoba bliskih Ivi Sanaderu. Već idućeg tjedna, točnije 4. kolovoza Ivo je izašao iz kaznionice u Lipovici.

Bivši hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a u Lipovici je služio kaznu od 18 godina zatvora, nakon što mu je Županijski sud u Sisku odobrio uvjetno puštanje nakon provedenih više od 10 godina iza rešetaka. Sutkinja Županijskog suda u Sisku Božena Perić objasnila je okolnosti pod kojima je bivši premijer Ivo Sanader izašao na uvjetnu slobodu, navodeći da on ima 15 dijagnoza i 72 godine života. U izjavi za medije Perić je objasnila razloge zašto je Sanader pušten na uvjetnu slobodu iz kaznionice Lipovica, nakon što je odslužio dvije trećine kazne. "Radi se o zatvoreniku koji ima 72 godine, ali to nije bilo od utjecaja, nego svi oni razlozi bili su prvenstveno bitni da smo odlučili prihvatiti uvjetni otpust", kazala je sutkinja Županijskog suda u Sisku.

Sada su novinari odlučili ispitati susjede Ive Sanadera, viđaju li ga i kako se bivši premijer Hrvatske prilagođava na život na slobodi nakon dugogodišnjeg života u zatvoru. "Mislim da mu je bio unuk prije dva dana jer sam čuo kako se on i supruga s veseljem igraju s unukom", kazao je jedan od sugovornika za portal Net.hr, a dodao je i to kako je Sanader skinuo koju kilu otkako se vratio iz zatvora.

Susjedi, također, tvrde kako češće viđaju njegovu suprugu Mirjanu, a koja je vjerno čuvala njihov dom dok je on služio zatvorsku kaznu. "Vidio sam ga jučer i neki drugi dan", "Viđam ga, lijepo se pozdravimo i ništa drugo", "Ja ga nisam vidio, bio sam na moru", samo su neki od komentara susjeda koji se nisu libili stati pred kameru ovog portala i otvoreno govoriti o susjedskim odnosima s bivšim premijerom.

Podsjetimo, Ivo Sanader ima dvije kćeri Brunu Sanader Vukadinović i Petru Reynolds. Naime, Bruna sa suprugom Vedranom i njihovim sinom Rafaelom, koji je rođen prije dvije godine, već neko vrijeme živi u Velikoj Britaniji. Sa suprugom Vedranom Vukadinovićem u braku je šest godina. Vjenčali su se u katedrali svetog Stjepana na Hvaru. Nakon crkvene ceremonije svadbeno slavlje nastavilo se u jednoj od uvala na Paklinskim otocima. Brunin otac, bivši premijer Ivo Sanader tada je boravio u zatvoru u Remetincu, a njegovoj kćeri teško je palo što je otac nije mogao odvesti do oltara. Bruna i Vedran u vezi su od srednjoškolskih dana i dugo su se skrivali od javnosti. Petra se, pak, udala i živi u Sjedinjenim Američkim Državama te nema djece.