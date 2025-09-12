Hrvatska je predivna zemlja, mi više nemamo nikakve vanjske ugroze i trenutno smo jedina ugroza sami sebi

Postoje glazbenici čiji glazba i izričaj bolje funkcioniraju u manjim prostorima, postoje i oni čija glazba bolje odgovara velikim dvoranama i arenama, a rijetki su glazbenici koji jednako dopiru do publike u malim i velikim prostorima. Jedan od tih rijetkih glazbenika je i Damir Urban koji je prije dvije godine u Areni Zagreb sa Simfonijskim orkestrom HRT-a održao jedan od svojih najboljih koncerata u karijeri, a ovog prosinca vraća se u istu dvoranu, ali ovaj put s gudačkim kvartetom. Na koncertu simboličnog naziva "Nitko osim nas", 16. prosinca u Areni Zagreb, Urban & 4 obilježit će 30 godina zajedničkog rada, prijateljstva i ljubavi prema glazbi. Proveo nas je Urban tim povodom kroz svoje glazbeno putovanje, istaknuo neke bitne momente svoje tri desetljeća stare karijere, poslao poruku svojoj publici....