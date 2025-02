FOTO Skandal na dodjeli Grammyja: Kanyea Westa i Biancu Censori policija poslala kući, došla je gola!

Album “Cowboy Carter” američke pjevačice Beyonce osvojio je u nedjelju Grammyja za najbolji album godine, dok je "Not Like Us" Kendricka Lamara proglašena najboljom snimkom i pjesmom godine u Los Angelesu na 67. dodjeli najprestižnijih nagrada u svijetu glazbe. No, dodjelu nagrada obilježio je jedan skandal. Naime, Kanye West (47) i njegova 17 godina mlađa supruga Bianca Censori izazvali su čuđenje, a na kraju ih je s dodjele morala ispratiti policija. Kanye West bio je nominiran za najbolju rap pjesmu za suradnju "Carnival" s Ty Dolla $ignom pa je na dodjelu Bianca došla u dugom crvenom kaputu, no ispod njega nije bilo gotovo ničega. Tek prozirna haljina koja je otkrivala sve jer nije imala ni donji veš. Par je navodno pokušao rekreirati naslovnicu Westovog albuma "Vultures 1" iz 2024. godine. Na originalnoj naslovnici, Censori je nosila visoke crne čizme i prozirni materijal. Bilo kako bilo, na kraju su samo poslani kući jer izazvali su burne reakcije. Mnogi su ovo nazvali neprimjerenim.

