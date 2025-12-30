Naši Portali
EMISIJA "SHOW NA KVADRAT"

VIDEO Nina Badrić: Htjeli su mi utrpati afere i lažne veze, da svi čuju za mene, no rekla sam ‘ne’

Foto: Željko Lukunić/PIXSELL
1/27
Autor
Zvonimir Milaković
30.12.2025.
u 20:00

Upravo je objavljena nova epizoda emisije "Show na kvadrat" s glazbenicom Ninom Badrić. Emisiju pogledajte videom u ovom tekstu ili na našem YouTube kanalu.

Glazbena diva Nina Badrić nova je gošća naše emisije "Show na kvadrat". Ovim gostovanjem, glazbenica poziva sve gledatelje i čitatelje da joj se pridruže na trećem koncertu, koji će se održati 17. veljače u Dvorani Vatroslava Lisinskog, u suradnji s Antom Gelom. U ovom intimnom i iskrenom razgovoru, Nina je otvorila Pandorinu kutiju svog života i bez imalo zadrške govorila o mnogim temama, otkrivajući dosad nepoznate detalje iz privatnog života. Uz to, s Ninom smo nazdravili nadolazećoj uspješnoj, sretnoj i zdravoj 2026. godini. Za nju je, pak, protekla godina bila iznimno uspješna. Svojim velikim hitom "Alive" oduševila je obožavatelje, a pjesma se tjednima nije skidala s top ljestvica. Osim toga, objavila je i intimnu pjesmu "Moj rodni grad" te blagdansku poslasticu "Naš Božić" u suradnji sa Zsa Zsom. No, tu uspjesima nije kraj. Ninin novi album izlazi 13. veljače, a svi ga nestrpljivo iščekuju. U emisiji "Show na kvadrat" Nina je progovorila o svom iskustvu na Eurosongu, kada je predstavljala Hrvatsku s pjesmom "Nebo". Osvrnula se na svoje dojmove riječima: "Moje iskustvo s Eurosongom bilo je jako traumatično, bez obzira na to što sam ondje došla kao formirani glazbenik s puno utakmica u nogama", objasnila je. Istaknula je i: "Najljepše što se dogodilo Eurosongu je naš Baby Lasagna, mislim da je njemu ukradena pobjeda." U emisiji je objasnila i zašto ovogodišnji hrvatski predstavnik, Marko Bošnjak, nije njezin "cup of tea".

VIDEO: 

Nina je također govorila o tome kako je u svojoj 30-godišnjoj karijeri uspjela izbjeći bilo kakve mrlje. "Stisni zube, istrpi svoje stvari u životu stojećki, a jednog dana, ako poželim, reći ću neke stvari koje su bile krucijalne i velike u mom životu, a koje su me sigurno promijenile i obilježile. Napisat ću neku knjižicu", otkrila je po prvi put Nina. Također je priznala da su joj tijekom karijere neki ljudi nudili brzu popularnost: "Svega je bilo, zaista svega ružnog i teškog. Ja sam teškim putem došla do svoje karijere, ali sam uvijek rekla 'ne'. Htjeli su mi utrpati afere i lažne veze, da svi čuju za mene", bez zadrške je ispričala uspješna glazbenica. Bez oklijevanja, Nina je podijelila mnoge zanimljive anegdote iz života, govorila o svojoj obitelji, najtežim trenucima, muškarcima, međuljudskim odnosima i iznenađujućim tračevima koji su kružili o njoj. Objasnila je i zbog čega sebe ne doživljava zvijezdom te kako izgleda njezina svakodnevica s ljubimcem Totom. Na kraju emisije, zaigrala je igru "ILI ILI", u kojoj je birala između kolega s estrade i interesantnih životnih situacija. Cijelu emisiju "Show na kvadrat" možete pogledati na našem YouTube kanalu, Facebook stranici Večernjeg lista, te u ovom tekstu. Sretna Nova godina!

Ključne riječi
intervju emisija Show² Show2 Zvonimir Milaković Show na kvadrat pjevačica Nina Badrić showbiz

DJ
Djen
20:13 30.12.2025.

A jel Beroš šta utrpao ili samo onako, platonski? ...🤣

