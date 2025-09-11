FOTO Potekle su i suze! Ove fotografije najavljuju velik dan u obitelji Marka Perkovića Thompsona

U obitelji Marka Perkovića Thompsona priprema se veliko slavlje. Njegova nećakinja, Lejdi Perković, uskoro će reći "da" zaručniku Ivanu Jarnecu, a fotografije s njezine djevojačke večeri otkrile su da je veliki dan 'iza ugla'. Lejdi je proslavila svoju djevojačku večer, koju je duhovito nazvala "momačkom". Na svom Instagram profilu podijelila je prizore koji svjedoče o veseloj atmosferi ispunjenoj smijehom i plesom. Posebno simpatičan detalj bio je kada su njezine prijateljice pozirale s kartonskim licima Lejdinog zaručnika Ivana, što je nasmijalo brojne pratitelje. - Moje cure, moji Ivani x6 - napisala je kratko uz objavu, pokazujući koliko joj znači njihova podrška.

Vrhunac večeri bila je torta s kreativnim natpisom: "Više nije cura Petrova polja, sad je vladarica Jarnecovih dvora". No, večer je imala i emotivnu stranu. Prijateljice su budućoj mladenki poklonile album s njihovim zajedničkim uspomenama, a dirljiva gesta ganula je Lejdi do suza.

Ništa manje zabavno nije bilo ni na momačkoj zabavi budućeg mladoženje. Ivan je svoj "posljednji izlazak" prije ženidbe proveo u adrenalinskoj igri paintballa s prijateljima, a snimke s druženja na Instagramu je podijelio i HRT-ov voditelj i glumac Miro Čabraja. Nakon sportske akcije, zabava se nastavila u opuštenijem tonu uz zvuk tamburaša, koji su se pobrinuli za dobru atmosferu do kasno u noć.

FOTO Ni prezgodna Thompsonova nećakinja nije propustila sinjski spektakl! Evo s kim je uživala na koncertu

Podsjetimo, Jarneca je šira javnost imala prilike upoznati kroz popularni televizijski show 'Ples sa zvijezdama'.U showu je do izražaja došao Ivanov plesni talent, a upravo je emisija prije dvije godine bila kulisa za jedan od najromantičnijih trenutaka u njihovom životu. Ivan je tada pred kamerama kleknuo i zaprosio Lejdi, pretvorivši televizijski studio u pozornicu njihove ljubavi. Sada je, sudeći prema posljednjim događanjima, napokon došlo vrijeme da svoju vezu okrune brakom i zakunu se jedno drugome na vječnu ljubav.

Inače, Lejdi je kći Dražena Perkovića, mlađeg brata Marka Perkovića Thompsona, a poznata je kao jedna od najvatrenijih navijačica svog strica, čije koncerte redovito posjećuje. Također je vrlo povezana sa sestričnom Divom, Thompsonovom najstarijom kćeri, što svjedoči o snažnim obiteljskim vezama koje će ovo vjenčanje dodatno učvrstiti.