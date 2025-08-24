Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 83
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
Poslušaj
Prijavi grešku
BLIŽI SE POSEBAN DAN

FOTO Thompsonova obitelj ima velik razlog za slavlje! Ove fotografije otkrivaju lijepe vijesti
VL
Autor
Vecernji.hr
24.08.2025.
u 15:19

U obitelji popularnog pjevača Marka Perkovića Thompsona vlada slavljeničko raspoloženje. Njegova nećakinja Lejdi Perković uskoro će izreći sudbonosno "da" svom dugogodišnjem partneru, plesaču Ivanu Jarnecu, a pripreme za veliki dan u punom su jeku.

Obitelj Marka Perkovića Thompsona sitno broji do velikog slavlja, a da su pripreme pri samom kraju, otkrile su objave na društvenim mrežama. Naime, Thompsonova nećakinja Lejdi Perković uskoro će se udati za svog partnera, plesača Ivana Jarneca, kojeg je šira javnost imala prilike upoznati kroz popularni televizijski show 'Ples sa zvijezdama'. Iako par još uvijek nije otkrio točan datum, po svemu sudeći, vjenčanje je pitanje dana, a cijela obitelj s nestrpljenjem iščekuje sretan događaj.

Ivanov plesni talent došao je do izražaja u showu "Ples sa zvijezdama", a upravo je ta emisija prije dvije godine bila kulisa za jedan od najromantičnijih trenutaka u njihovom životu. Ivan je tada pred kamerama kleknuo i zaprosio Lejdi, pretvorivši televizijski studio u pozornicu njihove ljubavi. Sada je, sudeći prema posljednjim događanjima, napokon došlo vrijeme da svoju vezu okrune brakom i zakunu se jedno drugome na vječnu ljubav.

Foto: Instagram screenshot

Foto: Instagram screenshot

Posljednji dani prije vjenčanja tradicionalno su rezervirani za proslave s najbližim prijateljima, pa je tako Lejdi organizirala svoju djevojačku zabavu. Fotografije koje su podijelile njezine prijateljice otkrile su veselu atmosferu i buduću mladenku koja je blistala u kratkoj bijeloj haljinici. Posebnu pažnju privukle su simpatične dekoracije s Ivanovom fotografijom, s kojima je Lejdi ponosno pozirala, pokazujući koliko se raduje budućem zajedničkom životu.

Kakvi kadrovi! Pogledajte atmosferu na Thompsonovom koncertu u Sinju, obožavatelji su uživali
1/167

Ništa manje zabavno nije bilo ni na momačkoj zabavi budućeg mladoženje. Ivan je svoj "posljednji izlazak" prije ženidbe proveo u adrenalinskoj igri paintballa s prijateljima, a snimke s druženja na Instagramu je podijelio i HRT-ov voditelj i glumac Miro Čabraja. Nakon sportske akcije, zabava se nastavila u opuštenijem tonu uz zvuk tamburaša, koji su se pobrinuli za dobru atmosferu do kasno u noć. Lejdi je, inače, kći Dražena Perkovića, mlađeg brata Marka Perkovića Thompsona, a poznata je kao jedna od najvatrenijih navijačica svog strica, čije koncerte redovito posjećuje. Također je vrlo povezana sa sestričnom Divom, Thompsonovom najstarijom kćeri, što svjedoči o snažnim obiteljskim vezama koje će ovo vjenčanje dodatno učvrstiti.

Rekorder u 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda
1/29
Ključne riječi
showbiz Marko Perković Thompson vjenčanje momačka večer Ivan Jarnec Lejdi Perković

Komentara 9

Pogledaj Sve
NO
NoStress
16:44 24.08.2025.

Ja mislila da su Thompsonu skinuli zabranu nastupa u Europi pa da zato slave. Nema promocije fašizma u Europi. Rampa je na Bregani.

Avatar Briselko2
Briselko2
16:32 24.08.2025.

Nećakinja baš i nije neka ljepotica. No valjda ima neke druge kvalitete...🤔

IS
istokdole
16:34 24.08.2025.

Joooj patu lejdi baš nisu voljeli kad su joj dali takvo ime

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još