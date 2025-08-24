FOTO Thompsonova obitelj ima velik razlog za slavlje! Ove fotografije otkrivaju lijepe vijesti

Obitelj Marka Perkovića Thompsona sitno broji do velikog slavlja, a da su pripreme pri samom kraju, otkrile su objave na društvenim mrežama. Naime, Thompsonova nećakinja Lejdi Perković uskoro će se udati za svog partnera, plesača Ivana Jarneca, kojeg je šira javnost imala prilike upoznati kroz popularni televizijski show 'Ples sa zvijezdama'. Iako par još uvijek nije otkrio točan datum, po svemu sudeći, vjenčanje je pitanje dana, a cijela obitelj s nestrpljenjem iščekuje sretan događaj.

Ivanov plesni talent došao je do izražaja u showu "Ples sa zvijezdama", a upravo je ta emisija prije dvije godine bila kulisa za jedan od najromantičnijih trenutaka u njihovom životu. Ivan je tada pred kamerama kleknuo i zaprosio Lejdi, pretvorivši televizijski studio u pozornicu njihove ljubavi. Sada je, sudeći prema posljednjim događanjima, napokon došlo vrijeme da svoju vezu okrune brakom i zakunu se jedno drugome na vječnu ljubav.

Posljednji dani prije vjenčanja tradicionalno su rezervirani za proslave s najbližim prijateljima, pa je tako Lejdi organizirala svoju djevojačku zabavu. Fotografije koje su podijelile njezine prijateljice otkrile su veselu atmosferu i buduću mladenku koja je blistala u kratkoj bijeloj haljinici. Posebnu pažnju privukle su simpatične dekoracije s Ivanovom fotografijom, s kojima je Lejdi ponosno pozirala, pokazujući koliko se raduje budućem zajedničkom životu.

Ništa manje zabavno nije bilo ni na momačkoj zabavi budućeg mladoženje. Ivan je svoj "posljednji izlazak" prije ženidbe proveo u adrenalinskoj igri paintballa s prijateljima, a snimke s druženja na Instagramu je podijelio i HRT-ov voditelj i glumac Miro Čabraja. Nakon sportske akcije, zabava se nastavila u opuštenijem tonu uz zvuk tamburaša, koji su se pobrinuli za dobru atmosferu do kasno u noć. Lejdi je, inače, kći Dražena Perkovića, mlađeg brata Marka Perkovića Thompsona, a poznata je kao jedna od najvatrenijih navijačica svog strica, čije koncerte redovito posjećuje. Također je vrlo povezana sa sestričnom Divom, Thompsonovom najstarijom kćeri, što svjedoči o snažnim obiteljskim vezama koje će ovo vjenčanje dodatno učvrstiti.