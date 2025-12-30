Koja je domaća pjesma najveći hit 2025. godine? Glasajte u anketi

Kraj godine je vrijeme kada se sumiraju rezultati, a u medijima se objavljuju razne top liste najboljih pjesama, albuma, filmova i serija. Na portalu Vecernji.hr izabrat ćemo domaći hit godine, a izbor smo prepustili vama. Izabrali smo 15 pjesama svih glazbenih stilova koje su obilježile 2025. godinu. Objavljuejom ih nasumičnim redom, a za onu za koju mislite da je najbolja možete glasati u anketi. Rezultate ćemo objaviti idući tjedan.

1. Alive - Nina Badrić

2. Polje ruža – Jakov Jozinović

3. Doživotno – Vatra feat. Detour, Pavel, Mayales

4. Poison Cake – Marko Bošnjak

5. Zamisli - Josipa Lisac

6. Moja jedina - Goran Bare

7. Moje - Matija Cvek & The Funkensteins

8. Srce od zlata - Luky

9. Ganga i Rera - Peki i Vojko V

10. Na kamenu rođen - Hrvatske ruže i Josip Ivančić

11. Ravnoteža - Thompson

12. Začarani krug - Jelena Rozga

13. Ti si bila moje sunce - Martin Kosovec

14. Hvatam se za dugme - Urban & 4

15. Stracciatella - Ante Cash i Domenica