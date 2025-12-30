Koja je domaća pjesma najveći hit 2025. godine? Glasajte u anketi

Kraj godine je vrijeme kada se sumiraju rezultati, a u medijima se objavljuju razne top liste najboljih pjesama, albuma, filmova i serija. Na portalu Vecernji.hr izabrat ćemo domaći hit godine, a izbor smo prepustili vama. Izabrali smo 15 pjesama svih glazbenih stilova koje su obilježile 2025. godinu. Objavljuejom ih nasumičnim redom, a za onu za koju mislite da je najbolja možete glasati u anketi. Rezultate ćemo objaviti idući tjedan.
1. Alive - Nina Badrić
2. Polje ruža – Jakov Jozinović
3. Doživotno – Vatra feat. Detour, Pavel, Mayales
4. Poison Cake – Marko Bošnjak
5. Zamisli - Josipa Lisac
6. Moja jedina - Goran Bare
7. Moje - Matija Cvek & The Funkensteins
8. Srce od zlata - Luky
9. Ganga i Rera - Peki i Vojko V
10. Na kamenu rođen - Hrvatske ruže i Josip Ivančić
11. Ravnoteža - Thompson
12. Začarani krug - Jelena Rozga
13. Ti si bila moje sunce - Martin Kosovec
14. Hvatam se za dugme - Urban & 4
15. Stracciatella - Ante Cash i Domenica