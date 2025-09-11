Marko Bošnjak šokirao javnost nizom objava o atentatu, prijete mu prijavama policiji

Ubojstvo američkog desničarskog aktivista i bliskog saveznika predsjednika Donalda Trumpa, Charlieja Kirka, koji je upucan u srijedu na sveučilištu Valley u državi Utah, izazvalo je potres na američkoj političkoj sceni. Kirk je preminuo u bolnici sat i pol nakon napada, a stručnjaci upozoravaju kako bi ovaj događaj mogao biti okidač za daljnju eskalaciju političkog nasilja. Dok Trump i njegovi pristaše upiru prstom u ljevicu zbog širenja mržnje, reakcije na tragičan događaj pristižu iz cijelog svijeta.

U raspravu se, posve neočekivano, uključio i hrvatski pjevač Marko Bošnjak, koji je predstavljao Hrvatsku na Eurosongu ove godine. Na svom Instagram profilu objavio je niz statusa koji su zgrozili javnost. Komentirajući objavu u kojoj stoji da "nitko ne bi trebao poginuti zbog svojih političkih stavova", Bošnjak je dopisao: "Nitko, osim Charlieja Kirka." U kasnijim je objavama podijelio i neke od Kirkovih kontroverznih stavova o pravu na pobačaj i silovanju, uz komentar: "Mislim da se ovo moglo očekivati".

Bošnjakove objave izazvale su žestoku lavinu negativnih komentara i osuda. Mnogi korisnici društvenih mreža izrazili su šok i nevjericu. Pjevač je ubrzo počeo dobivati i poruke u kojima mu se prijeti prijavom policiji zbog poticanja na nasilje, a neke od tih poruka i sam je javno podijelio na svom profilu, prozivajući njihove autore.

Suočen s kritikama, pjevač se nije povukao, već se obrušio na one koje je nazvao "moralistima". U svojoj obrani, povukao je paralele s drugim svjetskim krizama, optužujući kritičare za selektivnu empatiju. "Djecu ubijaju svaki dan, a vođe poput Andreja Plenkovića se rukuju s izraelskim ministrima. Isti oni koji uspoređuju rat u Hrvatskoj s genocidom u Gazi", napisao je Bošnjak, zaključivši: "Svijet je sj*ban, a vaša empatija je tu samo kada treba štititi fašiste."

O svojim kontroverznim stavovima brzo se putem Instagram storyja oglasio i u videoformatu: "Tko se mača lati, od maća, Matea, i izgine. Molim vas ljudi, i ovi dobronamjerni savjeti koji mi govore: 'Marko, prekini svaki drugi dan s*at na storiju o nečemu i onda poslije biti depresivan jer te ljudi napadaju', vi ste totalno u pravu, samo što sam ja jedna svjetska, prvoklasna budala i ja bih na dupe progovorio. Mene kad nešto živcira, kad mislim da nešto nije u redu, ja vam to moram reći na svom storyju. Kažu meni ljudi: 'Marko, napravi privatni profil, nek' ti ovo bude za muziku, smiri se', i ja opet, što ću, omanem se. Mogu ja i na close friendsu da se*em, gdje je mojih pet ljudi što misle isto kao i ja i da me tapšu... ali kad ja volim provocirati", poručio je Bošnjak koji, nažalost, ponovno na kontroverzan način privlači pozornost javnosti.