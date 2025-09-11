Marko Bošnjak šokirao javnost nizom objava o atentatu, prijete mu prijavama policiji

Ubojstvo američkog desničarskog aktivista i bliskog saveznika predsjednika Donalda Trumpa, Charlieja Kirka, koji je upucan u srijedu na sveučilištu Valley u državi Utah, izazvalo je potres na američkoj političkoj sceni. Kirk je preminuo u bolnici sat i pol nakon napada, a stručnjaci upozoravaju kako bi ovaj događaj mogao biti okidač za daljnju eskalaciju političkog nasilja. Dok Trump i njegovi pristaše upiru prstom u ljevicu zbog širenja mržnje, reakcije na tragičan događaj pristižu iz cijelog svijeta.
U raspravu se, posve neočekivano, uključio i hrvatski pjevač Marko Bošnjak, koji je predstavljao Hrvatsku na Eurosongu ove godine. Na svom Instagram profilu objavio je niz statusa koji su zgrozili javnost. Komentirajući objavu u kojoj stoji da "nitko ne bi trebao poginuti zbog svojih političkih stavova", Bošnjak je dopisao: "Nitko, osim Charlieja Kirka." U kasnijim je objavama podijelio i neke od Kirkovih kontroverznih stavova o pravu na pobačaj i silovanju, uz komentar: "Mislim da se ovo moglo očekivati".
Bošnjakove objave izazvale su žestoku lavinu negativnih komentara i osuda. Mnogi korisnici društvenih mreža izrazili su šok i nevjericu. Pjevač je ubrzo počeo dobivati i poruke u kojima mu se prijeti prijavom policiji zbog poticanja na nasilje, a neke od tih poruka i sam je javno podijelio na svom profilu, prozivajući njihove autore.
Suočen s kritikama, pjevač se nije povukao, već se obrušio na one koje je nazvao "moralistima". U svojoj obrani, povukao je paralele s drugim svjetskim krizama, optužujući kritičare za selektivnu empatiju. "Djecu ubijaju svaki dan, a vođe poput Andreja Plenkovića se rukuju s izraelskim ministrima. Isti oni koji uspoređuju rat u Hrvatskoj s genocidom u Gazi", napisao je Bošnjak, zaključivši: "Svijet je sj*ban, a vaša empatija je tu samo kada treba štititi fašiste."Marko Bošnjak zabrinuo obožavatelje: 'Planovi ne idu po planu, što se, začudo, očekuje u mom životu?'
O svojim kontroverznim stavovima brzo se putem Instagram storyja oglasio i u videoformatu: "Tko se mača lati, od maća, Matea, i izgine. Molim vas ljudi, i ovi dobronamjerni savjeti koji mi govore: 'Marko, prekini svaki drugi dan s*at na storiju o nečemu i onda poslije biti depresivan jer te ljudi napadaju', vi ste totalno u pravu, samo što sam ja jedna svjetska, prvoklasna budala i ja bih na dupe progovorio. Mene kad nešto živcira, kad mislim da nešto nije u redu, ja vam to moram reći na svom storyju. Kažu meni ljudi: 'Marko, napravi privatni profil, nek' ti ovo bude za muziku, smiri se', i ja opet, što ću, omanem se. Mogu ja i na close friendsu da se*em, gdje je mojih pet ljudi što misle isto kao i ja i da me tapšu... ali kad ja volim provocirati", poručio je Bošnjak koji, nažalost, ponovno na kontroverzan način privlači pozornost javnosti.
Ova nakaza bez talenata otvoreno podržava nečije ubojstvo samo zato jer mu se nije sviđalo što je govorio. Nisam mislio da mi može biti odvratniji.